SFR dévoile officiellement ses offres 5G et active son réseau dans une première ville mais…

SFR lève le voile ce matin sur ses offres 5G grand public, lesquelles seront accessibles dès le 24 novembre prochain. L’opérateur prend les devants en activant son réseau dans une première ville.

Top départ, ou presque. SFR révèle officiellement aujourd’hui ses offres 5G, lesquelles ont fuité il y a quelques jours. Quatre forfaits seront proposés dès le 24 novembre prochain allant de 40€/mois à 95€/mois. Gregory Rabuel, le directeur général de SFR a également affirmé que des tarifs promotionnels seraient appliqués “d’ici quelques jours” au micro de BFM Business.

Le premier comprend 80 Go pour 40€/mois, le second est proposé à 50€/mois pour 100 Go de données. Quant au troisième forfait, il inclut 150 Go de data pour 65€. L’offre premium donne enfin accès à la “data illimitée” pour 95€/mois. L’accès internet sera en revanche limité mensuellement à 100 Go, d’après la brochure ayant fuité en début de semaine. En plus des offres pour particulier, l’opérateur a également annoncé le lancement de nouvelles offres pour les entreprises.

En comparaison, Orange a dévoilé il y a peu, une gamme de quatre forfaits également, avec 70, 100 et 150 Go ainsi qu’un forfait illimité, pour les mêmes prix, à un centime près que les offres de leur concurrent. Bouygues Telecom quant à lui propose des offres à 60, 90 et 120 Go pour 41,99, 48,99 et 69,99 euros par mois (après une réduction de 15 euros la 1ère année), mais pas de forfait illimité. Free Mobile pour sa part n’a pas encore présenté ses offres et le fera le jour du lancement de la 5G, sans pré-annonce.

On le sait, la 5G apportera de nouveaux usages et pour cela, SFR lance deux nouvelles applications pour ses clients. SFR Gaming, proposant plus de 300 jeux et SFR 5G Xpérience, dédiée à s’essayer à la réalité virtuelle lors d’événements sportifs par exemple.

Premier à lancer la 5G… sur 50% de Nice

La filiale d’Altice a réussi son coup : son directeur général Gregory Rabuel avait annoncé récemment “nous avons été les premiers sur la 3G, sur la 4G, nous voulons être les premiers sur la 5G“. SFR annonce ainsi proposer une couverture 5G pour “plus de 50% de la population niçoise“, avec une activation du réseau aujourd’hui à midi. Une première en France donc, bien que la couverture se limite à une seule ville et soit encore partielle. Les niçois désirant découvrir la 5G pourront se rendre mardi prochain dans une des sept boutiques de l’opérateur pour souscrire aux offres de la filiale d’Altice et si besoin, acheter un terminal compatible.

La couverture proposée par SFR à Nice

Une seule ville “ouverte en 5G” pour l’instant, mais l’opérateur annonce une couverture prochaine à Montpellier, Bordeaux, Nantes, Marseille et Paris Île-de-France, sans préciser de date. Au sujet de la capitale, SFR annonce être prêt à proposer “dans les jours qui suivent” une couverture pour “90% de la population“, sous réserve d’un accord trouvé avec la ville.