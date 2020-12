Doutes sur les promesses de couverture 5G d’Orange, arrêtez de polluer la planète et nos boîtes mails… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Orange prévoit 80% de couverture … en “vraie” ou “fausse” 5G ?

L’opérateur a de grand plans pour déployer la 5G en France, et prévoie d’aller “beaucoup plus vite que pour la 4G”. Avec une couverture de 80% en trois ans, cela a de quoi faire rêver les français, cependant, certains Freenautes sont assez sceptiques… La 5G sur plus de trois quarts du territoire, elle sera “vraie” ou “fausse” ?

Les forfaits illimités, une menace pour un numérique “responsable”, vraiment ?

Le gouvernement s’est opposé à l’idée d’interdire les forfaits illimités, malgré certains arguments des auteurs de la proposition qui prône un numérique responsable. Certains commentaires pointent du doigt certaines priorités concernant le numérique (et notamment son accessibilité à tous), mais The_Leprechaun quant à lui propose carrément une solution avant-gardiste. Alors, arrêter de polluer la planète et nos boîtes mails en même temps, pourquoi pas ?

Une nouvelle offre Freebox sur Veepee , les avis sont mitigés

L’opérateur de Xavier Niel a lancé une nouvelle offre spéciale sur Veepee, avec la Freebox mini 4K offerte pendant trois mois. Une nouvelle formule, qui fait débat en comparaison avec les précédentes propositions, avec une box à tarif réduit pendant un an.

Red by SFR et ses augmentations automatiques sur des forfaits sans engagement, c’est pas si grave ?

(Re)pris la main dans le sac ! Red by SFR augmente automatiquement le forfait de ses abonnés fixes et mobile, sans possibilité de refus. Une pratique légale, mais très critiquée, cependant certains comme Ris91, estiment que c’est le lot des abonnements sans engagements. Pour lui, pas la peine de préciser qu’on peut résilier sans frais grâce au code de la consommation, et pourtant cela a une réelle utilité, comme l’explique echo43.

Et forcément, face à une pratique assez peu appréciée, les taquins sont de sortie avec leurs meilleurs jeux de mots.

Abonnez-vous discrètement à cette nouvelle plateforme, juste au cas ou…

Une nouvelle plateforme de X est disponible sur les Freebox, nommée Vixen Club. Certains abonnés ont noté la mention de “facturation discrète”, proposée pour s’abonner sans avoir le nom du service sur sa facture. De quoi éviter des questions… embarrassantes, pour monsieur comme pour madame !