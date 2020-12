Red by SFR augmente automatiquement le tarif de certains abonnés box, sans refus possible

L’abonnement de certains abonnés Red by SFR subit une augmentation de 30% par rapport à son prix original, sans possibilité de refuser.

Et une nouvelle hausse de prix automatique, une ! La marque de l’opérateur au carré rouge avertit par mail certains abonnés ADSL d’une augmentation de 3€ sur leur forfait. La raison avancée : l’intégration des appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine et Europe.

Un abonné désirant rester anonyme nous en a en effet envoyé le mail en question. Initialement abonné depuis juillet 2019 à l’offre fixe de Red avec ADSL pour 10€/mois, son forfait basculera dès janvier prochain vers cette nouvelle offre, plus chère, à 13€/mois.

Le mail ne propose aucune possibilité de refuser cette augmentation, et contacter le SAV de l’opérateur n’a rien changé, nous explique-t-il. Dans ce cas, la seule option possible si l’on ne souhaite pas subir cette augmentation automatique est de résilier. Conformément au code de la consommation, en cas de changement de contrat, vous pouvez en effet résilier votre abonnement sans frais et sans paiement des mois contractuels restant dus jusque dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de de la modification.

Enrichissement légal ou pas ?

Selon la DGCCRF, les opérateurs ont le droit d’augmenter le prix des forfaits en respectant deux conditions. La première, prévenir un mois avant par courrier ou courriel (ici, c’est bon). La seconde, l’amélioration de l’abonnement doit concerner seulement des services ayant attrait aux télécoms comme les SMS illimités, plus de data ou un meilleur débit. En revanche, ils ne peuvent en aucun cas augmenter le prix du forfait pour une autre raison comme “une option musique, option télé, abonnement à un livre”. Ici aussi, Red By SFR semble être dans les clous. En cas d’augmentation pour un autre motif, l’abonné peut signaler cette hausse de forfait sur la plateforme SignalConso mise en place par la Répression des fraudes. Sa situation sera alors examinée. Lors du lancement de la plateforme, l’autorité a affirmé que les entreprises ayant reçu plusieurs signalements sans réagir seront dans leur viseur.