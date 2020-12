YouTube : la plate-forme veut faire réfléchir les auteurs de commentaires virulents

YouTube veut moins de haine sur sa plate-forme et veut responsabiliser ses utilisateurs les plus virulents. Elle invite les auteurs de commentaires haineux à réfléchir avant de publier.

Dans les réseaux sociaux, il y a du bon et du moins bon. Du côté obscur, on retrouve notamment les commentaires haineux auxquels s’adonnent certains internautes se sentant à l’abri grâce à l’usage d’un pseudonyme et la barrière de l’écran. Dans cette lutte contre la haine en ligne, les géants du numérique tentent tour à tour, et à leur niveau, d’apporter leur pierre à l’édifice. Une charte a même été récemment signée, avec la prise d’engagements sur cet énorme et délicat chantier.

Dernier exemple en date : YouTube. La plate-forme vidéo de Google déploie en effet un système de fenêtre invitant l’utilisateur à revoir son commentaire, pour garantir des échanges respectueux. L’internaute peut décider de publier quand même, d’éditer son commentaire ou encore indiquer à YouTube un faux positif en matière de détection automatique de commentaire inapproprié. Cette nouvelle fonctionnalité n’enlève en rien la possibilité pour le propriétaire de la chaine ou pour YouTube de supprimer le commentaire publié et jugé inapproprié.