Smartphones : Qualcomm dévoile son nouveau chipset haut de gamme, le ZTE avec caméra sous l’écran va s’aventurer en Europe

Chaque semaine, retrouvez un condensé des annonces autour des smartphones. Au programme : la présentation du nouveau chipset mobile haut de gamme de Qualcomm et l’arrivée en Europe d’un nouveau smartphone signé ZTE. Une bonne nouvelle également pour les propriétaires de smartphones Samsung.

Il était attendu de pied ferme et le voilà enfin. Qualcomm a levé le voile sur le nouveau chipset Snapdragon 800 destiné aux smartphones haut de gamme de 2021. Il répond d’ailleurs au nom de Snapdragon 888, et non de Snapdragon 875 comme l’ont laissé entendre de nombreuses fuites au cours des derniers mois. Gravé en 5 nanomètres, la plate-forme embarque un processeur octa-core 2,84 GHz, gère l’affichage QHD+ en 144 Hz et supporte les capteurs photo 200 Mégapixels. Elle est évidemment synonyme de 5G, grâce à un nouveau modem X60 promettant des pointes à 7,5 Gbit/s en débit descendant. Le support Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E est aussi au programme. La firme de San Diego a donné plus de 10 noms de constructeurs qui utiliseront son nouveau SoC. Xiaomi a d’ailleurs confirmé que smartphone Mi 11 en sera équipé. Realme a simplement donné un nom de code “Race”.

Après avoir joué uniquement à domicile, le ZTE Blade 20 5G s’aventure hors de Chine et s’internationalise. Il arrivera au cours des prochaines sur plusieurs marchés, dont l’Europe, avec un prix restant toutefois à préciser. Pour rappel, ce smartphone a pour particularité d’être le premier modèle à embarquer une caméra sous l’écran. Exit la bordure, l’encoche, le poinçon ou même le mécanisme pop-up. Les autres caractéristiques indiquent un écran 6,9 2 pouces FHD+, un capteur photo arrière 64 Mégapixels, un capteur photo frontal 32 Mégapixels, une plate-forme Snapdragon 765G synonyme de 5G et une batterie 4 220 mAh rechargeable en 30 Watts. Une solide configuration de milieu de gamme.

Enfin, Samsung a dévoilé une feuille de route prévisionnelle pour le déploiement de son interface One UI 3.0 basée sur Android 11. De nombreux modèles y apparaissent parmi lesquels les Galaxy S, Galaxy Note et Galaxy Z, soit les modèles haut de gamme du fabricant sud-coréen, mais aussi des Galaxy A et Galaxy M, correspondant aux modèles milieu et entrée de gamme. Le déploiement sera évidemment progressif et commencera assez logiquement par les smartphones haut de gamme, avant de s’adresser aux modèles plus abordables. Bref, pensez à guetter de temps en temps du côté des notifications de mises à jour.