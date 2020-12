Totalement fibrés : Free Mobile dévoile ses nouveautés, le meilleur forfait 5G pour tous ? Sport, sexe et info en nouveautés sur la Freebox

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour cette nouvelle émission de la rentrée, nous revenons sur toutes les nouveautés et annonces lancées par Free Mobile. Les forfaits 5G de l’opérateur de Xavier Niel arrive, va-t-il reprendre la formule de Bouygues pour les anciens abonnés ? Sport, sexe et info, de nouveaux contenus sont arrivés sur la Freebox. Et bien sûr nous aborderons toute l’actualité de Free et de télécoms, et vous proposerons nos rubriques habituelles : le up and down, l’instant test, etc. Et pour info, le lien pour participer à notre concours pour remporter un smartphone 5G haut de gamme.

