Forfaits mobiles : le prix du giga flambe chez les opérateurs, Free reste seul à ne pas céder

Alors que les prix des forfaits mobiles repartent nettement à la hausse en France, Free Mobile fait figure d’exception. Selon le dernier baromètre d’Edcom, l’opérateur de Xavier Niel demeure le seul grand acteur à conserver un prix du gigaoctet particulièrement bas et stable, quand Orange, Bouygues Telecom et SFR augmentent progressivement leurs tarifs ou réduisent la quantité de data incluse.

Après plusieurs mois de relative accalmie, le marché mobile français est entré dans une nouvelle phase selon un nouveau baromètre. L’indice global du prix du giga calculé par Edcom, omparateur de forfaits mobile, smartphones et box internet depuis 20 ans, atteint désormais 0,29 euro par Go, contre seulement 0,12 à 0,13 euro en début d’année. Trois semaines consécutives de hausse ont conduit à ce niveau record sur la période observée.

Cette remontée s’explique notamment par les récentes évolutions tarifaires des opérateurs et possiblement selon Edcom par le contexte entourant le projet de rachat de SFR par Bouygues Telecom, Free et Orange, qui pourrait ramener le marché français de quatre à trois grands acteurs. Dans ce contexte, Free Mobile se distingue et reste stable à 0,08 euro par Go, un niveau inchangé depuis plusieurs semaines. D’après le baromètre, il constitue désormais « le seul véritable point d’ancrage du marché », alors que tous les autres réseaux voient leur coût moyen augmenter.

Orange reste le plus cher avec un indice proche de 0,49 euro par Go. Bouygues Telecom, longtemps considéré comme l’un des plus agressifs sur les prix, enregistre la plus forte hausse du mois avec environ 0,34 euro par Go. SFR poursuit également sa remontée et atteint 0,18 euro par Go. Si plusieurs MVNO comme Lebara ou YouPrice affichent des indices encore plus bas, Free Mobile apparaît comme le premier opérateur de réseau traditionnel avec un coût moyen de 0,08 euro par Go. À l’inverse, Bouygues Telecom atteint près de 1,6 euro par Go sur certaines offres du panel étudié, tandis qu’Orange et SFR gravitent autour de 0,9 et 0,8 euro par Go. Pour Edcom, les signes d’une fin progressive de la guerre des prix se multiplient, les opérateurs historiques semblent désormais privilégier une remontée des revenus plutôt qu’une politique de conquête agressive.

<

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox