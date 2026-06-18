Free envoie un mail aux abonnés Freebox pour “ne rater aucun but avec Free TV+” peu importe où ils se trouvent

Free rappelle aux abonnés Freebox qu’ils ont déjà tout ce qu’il faut pour suivre la Coupe du Monde 2026, chez eux comme en mobilité.

Alors que la Coupe du Monde FIFA 2026 bat déjà son plein avec de stars du ballon au rendez-vous, Free lance une campagne e-mail auprès de ses abonnés Freebox afin de leur rappeler qu’ils disposent déjà d’un accès à Free TV+ et aux chaînes M6 et M6+ pour suivre 54 matchs de la compétition.

Dans un message intitulé « Ne loupez aucun but », l’opérateur met en avant la diffusion des matchs de la Coupe du Monde sur M6 et M6+, accessibles via son service Free TV+ inclus dans les offres Freebox avec télévision. L’e-mail s’accompagne d’un QR code permettant de télécharger l’application Free TV et insiste sur la possibilité de regarder les rencontres sur tous les écrans. Free en profite également pour rappeler plusieurs fonctionnalités proposées par sa plateforme : plus de 300 chaînes incluses, le contrôle du direct, le replay et l’enregistrement des programmes. Selon les offres, jusqu’à 320 heures d’enregistrement sont disponibles pour les abonnés Freebox Ultra et Ultra Essentiel, contre 100 heures pour les Freebox Pop et 40 heures pour la Série Spéciale Freebox Révolution Light.

L’opérateur souligne aussi que Free TV+ est accessible sur les Player TV Free 4K ainsi que sur de nombreux équipements compatibles, notamment les téléviseurs connectés LG et Samsung, les smartphones et tablettes Android ou iOS, mais aussi via le web. Jusqu’à cinq connexions simultanées sont autorisées. De quoi regarder les matchs chez soi mais aussi en mobilité. Un conseil pour les supporters les plus sensibles aux spoilers : mieux vaut privilégier M6 4K plutôt que la version HD classique lorsque celle-ci est disponible sur votre téléviseur. De quoi réduire le risque d’entendre les cris de joie des voisins ayant déjà vu le but quelques secondes plus tôt en regardant le match via la TNT.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox