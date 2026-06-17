Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : une Freebox plus accessible, des innovations abandonnées chez Free…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs…

17 juin 2005 : Free étend l’accessibilité à l’ADSL

Petit bond de plus de vingt ans en arrière. L’époque où seule l’ADSL était possible pour du haut débit. Free a alors décidé de s’adresser aux personnes n’étant pas éligibles à cette technologie en proposant, le 17 juin 2005, le READSL-2. Cette alternative permettait d’améliorer l’éligibilité du haut débit en prolongeant la portée des signaux. Grâce à ceci, les abonnés bénéficiaient d’une offre internet d’au moins 512 kbit/s en réception, le tout pour le même prix que les abonnés Freebox ADSL.

Pour rappel, voici à quoi ressemblaient les offres Free à l’époque

19 juin 2007 : Free, premier opérateur français à proposer son service de SVOD

Netflix n’a qu’a bien se tenir ! Blague à part, Free a proposé le 19 juin 2007, pour la première fois pour un FAI français une offre de vidéo à la demande par abonnement. Un service de VOD à la carte était déjà proposé en option aux abonnés Freebox, mais avec Free Home Video, plus de 50 films et 100 épisodes de séries renouvelés toutes les semaines. Une première version de l’offre était proposée à 5.99€ par mois, avant l’arrivée annoncée d’une formule premium à 10.99€ par mois pour un accès illimité à toutes les thématiques.

On est quand même loin de l’aspect soigné et simple de Netflix, mais voilà, les premiers pas de Free dans la SVOD !

20 juin 1840 : invention du télégraphe électrique

Le télégraphe évolue, après le modèle inventé par Chappe et les autres télégraphes optiques, c’est Samuel Morse qui lui déposera le brevet pour l’invention du télégraphe électrique en 1840. La différence est de taille concernant cette technologie, puisqu’elle utilise un langage qui lui est propre (le Morse) et le signal passant dorénavant par des impulsions électriques plus ou moins longues.

Si vous souhaitez découvrir l’alphabet morse, voici une vidéo présentant l’alphabet !

20 juin 2013 : la Freebox Revolution présente le boîtier femtocell

Une nouveauté bien connue des Freenautes est arrivée 13 ans auparavant : le femtocell. Ce petit boîtier présenté le 20 juin 2013 permettant à la Freebox de devenir un véritable relais 3G pour faciliter les communications mobiles depuis le domicile des abonnés. Le boîtier était d’ailleurs inclus dans le forfait Freebox Revolution, permettant à tous les abonnés Free d’en profiter. Le service a cependant pris fin depuis.

L’emplacement où l’on peut installer sa femtocell sur la Freebox Révolution

21 juin 2023 : le Player Devialet résolument écarté

Le 21 juin 2023 a marqué la fin de la commercialisation du Player Free Devialet. Free ne proposait plus ce boîtier TV haut de gamme lors de la souscription à une Freebox Delta, laissant aux nouveaux abonnés le choix entre le Player Pop (inclus sans surcoût) ou l’Apple TV 4K à l’achat.

Lancé en décembre 2018 à 480€, le Player Devialet n’avait jamais vraiment trouvé son public, en dépit de ses caractéristiques techniques avancées : enceinte intégrée signée Devialet, 6 haut-parleurs de grave, assistant vocal Alexa, et interface maison. Dès 2022, Free avait tenté de le relancer via une formule de location, d’abord à 6,99€/mois, puis à 9,99€/mois en avril 2023. Malgré ses atouts techniques, son prix élevé avait suscité des critiques, et il avait été progressivement relégué au second plan au profit du Player Pop. Il restait cependant encore accessible en migration au moment de son retrait de la page officielle de l’offre Delta.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox