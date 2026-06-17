Abonnés à Disney+, le Dolby Vision c’est fini pour vous après une nouvelle défaite judiciaire

Le conflit entre Disney et InterDigital continue de produire des effets visibles pour les abonnés en Europe, y compris en France. Après plusieurs mois de tensions autour de brevets vidéo, la justice européenne vient d’accorder une nouvelle victoire au groupe technologique américain, tandis que certaines fonctionnalités de Disney+ disparaissent déjà dans plusieurs pays.

InterDigital, société américaine spécialisée dans la recherche et le développement de technologies sans fil, vidéo et intelligence artificielle, annonce avoir obtenu une injonction contre Disney devant la Juridiction unifiée du brevet (Unified Patent Court – UPC). La division locale de Mannheim a estimé que Disney enfreignait un brevet détenu par InterDigital portant sur certaines techniques d’encodage vidéo liées au standard HEVC (High Efficiency Video Coding), utilisé massivement pour diffuser des contenus vidéo en haute qualité tout en limitant le débit nécessaire.

La juridiction a également confirmé la validité du brevet concerné. Contrairement aux précédentes décisions limitées à certains territoires, celle-ci a une portée beaucoup plus large. L’UPC étant une juridiction paneuropéenne, l’injonction obtenue par InterDigital s’applique cette fois dans onze pays de l’Union européenne. Disney conserve néanmoins la possibilité de faire appel.

Cette bataille juridique a déjà des conséquences concrètes pour les utilisateurs de Disney+. Selon plusieurs observations, dont les notres, le format Dolby Vision n’est plus affiché ni disponible sur Disney+ avec un compte français.

La disparition ne concerne pas uniquement le Dolby Vision. Les contenus 3D seraient également touchés, ces derniers reposant sur certaines briques techniques communes. En revanche, la diffusion en 4K classique ainsi qu’en HDR10 resterait disponible. Autre indice remarqué par plusieurs observateurs : Disney aurait retiré les références au Dolby Vision de ses pages d’assistance européennes, alors que cette technologie continue d’être proposée normalement en Amérique du Nord et dans d’autres régions.

InterDigital relie directement cette décision judiciaire à la valeur de ses technologies dans l’industrie du streaming. Josh Schmidt, directeur juridique d’InterDigital, déclare : « L’industrie actuelle du streaming ne pourrait pas fonctionner sans les technologies vidéo avancées développées par les chercheurs d’InterDigital. » Il ajoute : « Nous restons déterminés à conclure un accord de long terme avec Disney, qui reflète la juste valeur de l’innovation que Disney utilise chaque jour et qui nous permette de continuer à investir dans nos recherches pour développer les technologies vidéo de nouvelle génération. »

Ce dossier s’ajoute à d’autres procédures déjà remportées par InterDigital contre Disney en Allemagne et au Brésil autour du HDR, de la superposition dynamique de flux vidéo et d’autres technologies de compression liées aux standards HEVC et AVC. À ce stade, ni Disney ni InterDigital n’ont communiqué sur un éventuel calendrier de retour des fonctionnalités concernées sur Disney+ en Europe.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox