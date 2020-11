SFR annonce plus de 120 communes couvertes en 5G en décembre

Après s’être lancé à Nice le 20 novembre dernier, l’opérateur au carré rouge annonce étendre sa couverture 5G dans plusieurs agglomérations françaises. Au total, plus de 120 communes devraient être couvertes avant la fin de l’année.

La course est lancée, chacun y va de son nombre de communes couvertes. SFR déclare aujourd’hui prévoir l’arrivée de la 5G dans plusieurs grosses agglomérations avant la fin de l’année, notamment à Bordeaux, Nice et Paris.

Agglomérations Nombre de communes couvertes en décembre 2020 Bordeaux 40 Marseille – Aix-en-Provence 15 Montpellier 10 Nantes 15 Nice 20 Paris 25

Dans le cas de la capitale et de Bordeaux, le telco précise dans son communiqué que “certaines municipalités ont souhaité retarder l’ouverture commerciale de leur commune” au sein de ces agglomérations. Une situation commune à tous les opérateurs et qui fait notamment débat à Paris.

Par ailleurs, SFR n’apporte aucune précision quant aux fréquences 4G qu’il utilisera pour la nouvelle génération de téléphonie mobile. S’il possède près de 1000 sites 2100 MHz compatibles 5G d’après l’open data de l’ANFR, l’opérateur déclare avoir fait le choix , pour toutes les agglomérations couvertes, ” en priorité de la vraie 5G, la 5G la plus performante, celle pour laquelle SFR vient d’acquérir aux enchères 80 MHz sur la bande 3.5Ghz.“. En tout état de cause, l’opérateur devrait donc également utiliser la bande 2100 MHz, comme Bouygues Telecom et Orange.

Du côté des concurrents, l’opérateur historique a quant à lui annoncé prévoir de couvrir 160 communes en décembre prochain. Bouygues Telecom, pour sa part, activera son réseau 5G demain. Du côté de Free, silence radio : l’opérateur présentera prochainement ses offres et lancera son réseau en même temps.