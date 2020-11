Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #147

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Parfaite démonstration de l’effet nocebo !

J’ai une voisine complotiste vraiment vénère. Il y a un mois je lui ait dit qu’on avait installé une antenne 5G dans ma ville et depuis elle m’a confié qu’elle avait des insomnies, des nausées etc. J’ose pas lui dire qu’il n’y a jamais eu d’antenne 5G. Pierre Le Goupil 🦊 (@SireGoupil) November 25, 2020

Le Gorafi dans toute sa splendeur, êtes-vous aussi possédés par l’esprit Canal ? Le groupe Canal+ doit-il être purifié et arrêter de faire des blagues non-stop entre puérilité et insouciance de haut de ses 36 ans ? A moins que Vincent Bolloré l’ait déjà exorcisé.

Un prêtre tente d’exorciser un homme possédé par l’esprit Canal https://t.co/lnqcU3cLf2 Le Gorafi (@le_gorafi) November 27, 2020

Salt, l’opérateur suisse de Xavier Niel n’a pas la même définition de l’illimité que Free Mobile !

🇨🇭 Télécom : un #Suisse de 25 ans habitant en #Allemagne a consommé 211 Go de données #Internet en seulement 18 jours et en roaming, soit 2 400 heures de musique ou 100h de #Netflix par mois. Son opérateur, #Salt, lui a coupé internet alors qu’il paie un forfait illimité. (Tio) Mediavenir (@Mediavenir) November 25, 2020

En cas de perte de connexion sur votre box, invoquez Samuel Etienne, le présentateur de Questions pour un champion sait faire revenir internet par la pensée !

J’ai des POUVOIRS, suite. Après avoir fait pleuvoir des kebabs, je vous annonce que je suis manifestement capable de FAIRE REVENIR INTERNET. (bientÒt) pic.twitter.com/cyHYj7pJ8l Samuel Etienne (@SamuelEtienne) November 23, 2020

