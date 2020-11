Salt : la PlayStation 5 offerte aux nouveaux abonnés fait le buzz, l’opérateur de Xavier Niel révèle sa stratégie

L’opérateur suisse Salt, possédé par Xavier Niel, propose un package gaming à ses nouveaux abonnés avec une console nouvelle génération offerte. L’offre rencontre beaucoup de succès d’après le telco et propose une alternative intéressante pour le consommateur.

Un abonnement souscrit, une console Next-Gen offerte, ça matche ! L’offre proposée par Salt depuis le 19 novembre dernier pour attirer de nouveaux clients a bien rencontré son public. Univers Freebox a contacté l’opérateur suisse pour en savoir plus sur le succès de cette offre assez inédite.

En passant chez Salt, les abonnés Suisses peuvent ainsi bénéficier d’une PlayStation 5 flambant neuve et d’un abonnement de deux ans au service PlayStation Plus, permettant de jouer en ligne et d’obtenir des jeux gratuits, offert. Le tout moyennant un engagement de 24 mois pour un forfait mobile.

Une alternative au remplacement de mobile

Lorsqu’un appareil est offert avec un forfait, on pense plus souvent à un smartphone qu’à une console de jeu. Ici réside le changement ayant intéressé les consommateurs nous explique l’opérateur : “nous constatons que les clients ne souhaitent pas forcément remplacer leur téléphone mobile à l’échéance de leur contrat et que l’alternative que nous leur avons fournie avec le PlayStation Gaming Package a été très bien reçue.“

Un partenariat finalement gagnant-gagnant pour Salt, ses abonnés et Sony. En effet, la mise en avant du service PlayStation Plus été très appréciée par le fabricant japonais nous confie l’opérateur.

Le package est également proposé à ses abonnés fixe, à travers une option payante cette fois (20 francs suisses par mois). Salt Home proposant la fibre 10Gb/s, l’intégration du PlayStation Plus et de la console au sein du forfait peut certainement être un bon moyen d’optimiser son expérience de jeu. Ce package a “eu beaucoup de succès auprès des consommateurs suisses, jeunes et moins jeunes” nous explique l’opérateur. Il reste cependant encore du stock, très restreint, pour une livraison avant Noel.

En France, les offres comme celles-ci n’existent pas vraiment. Le plus proche peut résider dans des remises pour l’achat d’un smartphone et d’un forfait, comme l’a fait SFR en 2016. A voir si l’idée de l’opérateur suisse fera des émules dans l’Hexagone.