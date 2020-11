Clin d’oeil : une 5G à consommer avec modération

Un smartphone compatible dans une main et une bière dans l’autre. À l’heure de la 5G, il convient d’être équipé.

Une chose est sûre : en plein lancement en France, vous allez en manger de la 5G, que ce soit à travers les articles de presse, les réseaux sociaux ou les publicités. Mais peut-être allez-vous aussi en boire ? Il existe en effet une bière estampillée 5G, et plus précisément “5.G”. Proposée par le site Les Bières Belges, le doux brevage répond au nom “SuperFood Beer – 5.G” et s’adresse “à un public à la recherche d’une bière plaisir”.

Mais au fait, pourquoi 5.G ? “La 5.G est une bière blonde cuivrée, légère, tonifiante et désaltérante qui intègre 5 “super aliments” reconnus pour leurs bienfaits (Gingembre, Ginseng, Guarana, Ginkgo, Biloba et Galanga)”, indique le vendeur. Aucun rapport avec la nouvelle technologie. Juste une référence aux ingrédients. Une 5G face à laquelle les anti-ondes peuvent donc être sereins, mais qui reste malgré tout à consommer avec modération.