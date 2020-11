Salt : Xavier Niel offre une PlayStation 5 pour toute nouvelle souscription à un forfait mobile

Salt lance une offre spéciale surprenante : un forfait mobile acheté, une PS5 offerte, avec deux ans d’abonnement PlayStation Plus en prime !

Game on. L’opérateur suisse détenu par Xavier Niel a lancé hier une opération séduction impressionnante pour ses nouveaux abonnés mobile et fixes. L’opérateur propose ainsi tout simplement de vous offrir la dernière console de Sony, lancée le jour même, avec un abonnement de deux ans au service PlayStation Plus, pour une souscription à l’une des ses offres avec engagement.

Le modèle proposé est blanc, non digital, et avec un stockage de 825 Go.

Évidemment, cette offre est disponible en édition limitée et nécessite quelques pré-requis. La première est de souscrire à une offre avec engagement de 24 mois. Si l’on choisit un forfait avec un engagement de 12 mois, la PS5 voit simplement son prix réduit. De plus, seuls certains forfaits permettent d’obtenir le dernier joujou de Sony gratuitement.

Pas de PS5 gratuite pour la gamme “Basic” donc, cependant pour une souscription, la console reviendra alors à 333€ environ pour le forfait standard. Belle remise, le prix initial étant de 590.89€.

A partir de la gamme “Swiss”, incluant tout illimité en suisse ainsi qu’une enveloppe de 500mo/mois et les SMS/MMS illimités dans l’Europe et les Etats Unis pour environ 69.95 CHF par mois (64.68€), la Playstation est belle et bien offerte.

Pour les abonnés fixe, pas de console gratuite, mais l’accès au package PS5 avec abonnement PlayStation Plus en option pour 20 CHF/mois (18.49€) pendant 24 mois, explique l’opérateur dans son communiqué. Par ailleurs, Salt garantit une livraison “avant Noël”.