Prixtel : un forfait ajustable offrant jusqu’à 200 Go pour 19,99€/mois

Le MVNO français Prixtel, fonctionnant sur le réseau d’Orange et de SFR, propose actuellement son forfait ajustable en promotion pendant 12 mois.

Le forfait Giga Série de Prixtel est le seul forfait en France qui s’adapte à votre consommation, et sans engagement. Il est actuellement en promotion son site, jusqu’au 24 novembre prochain.

Le principe de ce forfait et de payez le prix qui correspond à votre consommation de données Internet au mois. À noter que dans tous les cas, les appels et SMS/MMS illimités sont inclus en France. Et lors de vos éventuels déplacements en Europe ou dans les DOM, profitez des appels et SMS/MMS illimités ainsi que 12 Go d’Internet mobile.

Trois paliers sont disponibles concernant l’enveloppe Data en France :

Si vous utilisez moins de 50 Go, votre facture s’élèvera à 9,99€ les 12 premiers mois puis 14,99€ au de la de la période de promotion.

Si votre consommation est comprise en 50 et 100 Go, le prix du forfait sera de 14,99€ durant la première année puis 19,99€ par mois à la fin de la promotion

Si votre utilisation de la Data se trouve entre 100 Go et 200 Go, il vous sera demandé de payer 19,99€ pendant 12 mois puis le prix du forfait augmentera pour arriver à 24,99€ par mois. Bénéficiez également des appels et SMS illimités pour communiquer de la France vers l’UE, DOM et USA.

Lors de la commande, 10€ vous seront demandés pour la carte SIM. Sachez aussi que vous avez la possibilité de choisir le réseau sur lequel vous voulez être connecté, SFR ou Orange. Il vous sera même possible de comparer les performances du réseau de chacun à votre adresse afin de choisir celui qui fonctionne le mieux chez vous.

Petit plus, si à la commande, vous choisissez le réseau de SFR, un mois d’abonnement vous sera offert.