Mise à jour des nombreuses nouveautés attendues chez Free d’ici la fin de l’année et au-delà

L’année de 2020 n’est pas de tout repos pour Free, entre le lancement de sa Freebox Pop et l’arrivée de nouvelles offres et services. Mais ce n’est pas fini, l’opérateur doit encore tenir quelques promesses d’ici la fin de l’année ou encore à moyen terme. Voici un tour d’horizon des nouveautés attendues.

Depuis l’été dernier, Free n’est pas avare en nouveautés, lancement de la Freebox Pop, du répéteur WiFi, de l’app Freebox Connect, sans oublier Free Ligue 1 Uber Eats, mais aussi la refonte des abonnements fixes et l’arrivée remarquée de l’offre Delta+ Pop. Ou encore, le WiFi boosté sur toutes les box, le lancement de Prime Video d’Amazon sur la Freebox Révolution, la possibilité de souscrire une offre Delta avec un Player Devialet d’occasion, bref, la liste est longue.

Seul bémol, certaines promesses n’ont pas été tenues. Nous vous proposons un récapitulatif de ce qui devrait donc arriver plus ou moins prochainement chez l’opérateur

Forfaits 5G, VoLTE et eSIM chez Free Mobile

Après avoir obtenu l’autorisation d’utiliser les fréquences obtenues lors des enchères 5G, Free se prépare à lancer d’ici quelques semaines seulement ses offres 5G, au “au juste prix”. L’opérateur souhaite garder le mystère sur les tarifs qu’il appliquera jusqu’au dernier moment.

La demande et forte, patience, les abonnés Free Mobile vont être servis. Annoncée il y a plus de 2 an, la VoLTE sera lancée par l’opérateur en même temps que la 5G, l’opérateur en a besoin pour la nouvelle technologie de téléphonie mobile.

Toujours sur le mobile, Free va lancer l’eSIM mais quand ? C’est une question de semaines avait indiqué Xavier Niel mi-juillet. Mais depuis, silence radio.

Enfin, l’une des informations les plus importantes est la nouvelle révolution mobile que le fondateur de Free a révélée dans une interview à Univers Freebox. Ce sera la plus importante évolution depuis le lancement de l’opérateur dans le mobile, puisque le fondateur de Free veut tout changer. “On va créer un nouveau modèle dans le mobile à tous les niveaux […] au niveau des terminaux, au niveau des offres, la distribution, plein de trucs…” nous a-t-il révélé en marge “on a fait une révolution en 2012 [sur le mobile] et on essaye de se réinventer tous les 6 ou 7 ans”. Xavier Niel, a apporté des précisions en juillet en indiquant que les lancements prévus auront lieu vers la fin de l’année.

Lancement du Dolby Atmos sur la Freebox Delta

Si la box haut de gamme de Free propose déjà un son de qualité grâce à l’enceinte Devialet, surtout en ce qui concerne les basses, le Dolby Atmos va permettre un saut qualitatif nettement supérieur, notamment grâce à la gestion de la verticalité du son. Annoncée lors du lancement de la Freebox Delta fin 2018, cette technologie devait finalement être lancée en septembre dernier. Si, Xavier Niel a expliqué la raison de ce retard à Univers Freebox., les abonnés attendent toujours. A noter que l’HDMI ARC est aussi prévu.

Des nouveautés à venir pour les abonnés Freebox

Avis aux abonnés Delta S, il leur sera possible à l’avenir de bénéficier du Multi-TV, c’est-à-dire de commander 2 players (Révolution ou Pop) et ainsi bénéficier de la télévision dans plusieurs pièces de votre maison. Par ailleurs une nouvelle migration va être proposée. Les abonnés Freebox Delta S, qui souhaitent finalement bénéficier de la Freebox Delta, pourront procéder à un upgrade de leur offre. Cette migration devrait se faire depuis l’espace abonné.

Pour les fans de séries, le Netflix de poche “Blackpills” débarquera courant décembre sur les Freebox. Financé par Xavier Niel, ce service SVoD déjanté sera proposé à la carte, à 2,99€/mois. En attendant, l’arrivée un jour de Disney+ sur les box de Free.

Ce qui arrivera plus tard

Comme toujours avec Free, il est difficile de connaître les délais quant à ces annonces. Ils ne sont donc donnés qu’à titre indicatif.