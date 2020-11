Freebox Pop et mini 4K : découvrez DoublePod et sa foule de podcasts gratuits

Amateurs de podcasts, voici l’application DoublePod. Elle propose pléthore de contenus dont peuvent profiter gratuitement les abonnés Freebox Pop et mini 4K.

L’application DoublePod revendique plus de 250 000 podcasts couvrant différentes thématiques, parmi lesquelles le business, l’éducation, l’histoire, l’art, le cinéma, la musique, la religion ou encore les technologies. Proposée via le Play Store de Google, le service de podcasts est ainsi accessible aux abonnés Freebox Pop et mini 4K. Son utilisation est gratuite et ne requiert d’ailleurs aucune inscription. Petit tour du propriétaire.

Télécharger et installer l’application sur le player

Avant toute chose, il faut se rendre sur le Play Store, afin de télécharger et installer l’application DoublePod, d’ailleurs récemment passée en version 3.3.0 et pesant moins de 20 Mo.

L’interface : simple et efficace

L’interface d’accueil ne révolutionne pas le genre, avec une barre latérale de navigation sur la gauche et une grille de contenus sur le reste de l’écran.

La barre de navigation permet de choisir entre les contenus vidéo et audio. Elle offre également un moteur de recherche (l’icône en forme de loupe) utilisable avec une requête vocale prononcée devant le micro de la télécommande. C’est pratique et ça fonctionnait parfaitement durant nos tests. Nous étions compris et avions des résultats pertinents.

Cette barre de navigation permet en outre d’accéder aux podcasts favoris auxquels on a souscrit.

L’inscription au podast passe d’ailleurs par un bouton dédié lors de la navigation dans le podcast. Vous le verrez en bas à gauche.

Un lecteur simple, mais perfectible

Durant la lecture du contenu, les boutons de contrôle apparaissent avec un appui sur l’un des boutons de navigation de la télécommande. On a les principaux et les plus pratiques : précédent, suivant, recul de 10 secondes, avance de 10 secondes et lecture/pause. Une réglette de navigation permet de se situer dans le contenu.

Seul regret toutefois : le fait que les flèches de la télécommande ne permettent pas de naviguer directement dans le contenu. Cela aurait été un plus et surtout plus intuitif.

Le paramétrage de l’application

La section paramètres, matérialisée par une roue dentée, permet d’indiquer son pays, de définir l’intervalle de mise à jour des contenus ou encore de régler les notifications concernant de nouveaux contenus.

VERDICT

Simple à prendre en main et riche au niveau des contenus, dont une partie en français, l’application DoublePod ne manque pas d’intérêt. Elle est de surcroît gratuite. Aucune raison de ne pas l’essayer, et pourquoi pas l’adopter.