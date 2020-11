La Freebox Révolution toujours dans le coup, la Pop arrive à l’étranger mais dans quel état ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Avec Amazon Prime Video sur la Freebox Révolution, elle est toujours dans le coup !

Enfin, le service de SVOD d’Amazon est disponible sur la box la plus emblématique de Free. Une nouvelle très attendue, qui ravit ses utilisateurs, prouvant que leur box vieille de presque 10 ans en a encore dans le ventre !

Cependant, certains s’emballent un peu trop et veulent comparer leur box avec l’offre haut de gamme de Free. Stavi vient remettre calmement les pendules à l’heure.

La Freebox Pop débarquera à l’étranger, avec ou sans couacs ?

Le dernier bébé de Free va voyager, en Italie et en Pologne, annonce Thomas Reynaud. Une bonne nouvelle pour les futurs abonnés Free au delà de l’Hexagone, certes, mais face à plusieurs bugs rencontrés, certains se montrent assez sceptiques. Il est vrai qu’une panne générale d’Oqee comme il y a quelques semaines ne serait pas une très bonne publicité pour un lancement à l’étranger…

Pour certains cependant, l’interface Oqee pourrait ne pas être de la partie. Il est vrai que si l’interface a été pensée pour répondre à des habitudes françaises de consommation, elle ne serait pas forcément compatibles avec les usages au delà des frontières. Attendons de voir !

Salto, Prime… Tellement (trop ?) d’abonnements !

Salto débarque sur le player Pop. Depuis jeudi dernier, vous pouvez profiter du service de SVOD français sur votre tout nouveau player, simplement en souscrivant à une des formules proposées et en téléchargeant l’application. De plus en plus de services disponibles veut également dire… De plus en plus d’abonnement à payer ! Pour manuelr, c’est trop.

Cependant, l’utilisateur Princedelu pointe du doigt plusieurs points clairs : des offres sans engagements, en aucun cas obligatoires, et surtout, certains services sont loin d’être vides de contenus ou inintéressants !

La neutralité du net, une affaire plutôt complexe

Le gouvernement souhaite rendre l’enseignement à distance possible pour tous les foyers, y compris les plus modestes. L’accès aux sites éducatifs pourrait ainsi ne plus être décompté au niveau des forfaits mobiles des opérateurs. Cependant, certains, comme le président de l’Arcep, s’interrogent sur le respect de la neutralité du net de telles mesures. Et même si la mesure réponds à cette exigence, tout n’est pas si simple. Edox dresse soulève ainsi plusieurs interrogations plutôt intéressantes.

SFR copie (un peu) Free, mais a une bonne idée !

La copie, mais la bonne ! SFR a lancé sa propre enceinte connectée Devialet en option avec ses offres fixe. Si le coût peut permettre de relativiser celui de player Free-Devialet, qui propose plus de services, SFR a tout de même eu une idée plutôt appréciable. En effet, contrairement à son concurrent, l’offre mise en avant est une location du matériel, et non un achat même si celui-ci est possible. Une décision qui aurait peut être pu éviter les critiques envers Free lors du lancement de la Freebox Delta.