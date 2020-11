Le saviez-vous ? Free Mobile permet à ses abonnés au forfait 2€ de surfer gratuitement sur internet

Abonnés au petit forfait Free Mobile, vous ne le savez peut-être pas, mais il est possible de surfer sur Internet sans voir votre facture s’envoler. Gratuitement, en fait.

Personne ne dira le contraire, 50 Mo, ça part extrêmement vite. Un peu de surf sur Internet, quelques e-mails, quelques notifications et c’est fini. Il s’agit d’une enveloppe data d’appoint, rien de plus. En ne faisant pas attention, on peut ainsi vite se retrouver à 10 euros de hors-forfait ou plus, sachant que Free facture 0,05 euro le mégaoctet supplémentaire.

Or, cette enveloppe data 3G/4G symbolique n’est pas la seule ressource dont disposent les détenteurs du forfaits 2 euro (ou 0 euro avec un rattachement à une ligne Freebox) pour avoir accès à Internet. Ceux-ci peuvent en effet bénéficier d’une connexion Wi-Fi gratuite.

Comment ? En utilisant le réseau FreeWifi_secure, un réseau Wi-Fi communautaire utilisant le réseau Wi-Fi des abonnés Freebox ayant accepté d’en faire partie. D’ailleurs, ce feu vert passe désormais par l’Espace Abonné (section Ma Freebox / Fonctionnalité avancées). Il suffit de repérer le réseau en question dans ceux détectés par le smartphone équipé d’une carte SIM Free. La ligne Free Mobile étant détectée, aucun mot de passe ne sera demandé.

Maintenant, avec un débit bridé, cela reste une connexion de dépannage essentiellement pour surfer et consulter ses e-mails.

À noter que les abonnés au forfait à 19,99 euros peuvent également profiter de cet accès d’appoint.