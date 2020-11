Salto est maintenant disponible sur la Freebox Pop

En attendant que salto soit disponible sur les différentes box, il vient de faire son apparition dans le Play Store de la Freebox Pop

Nous vous parlions ce matin des discussions entre Salto et les opérateurs télécom. Un premier pas vient d’être fait avec l’arrivée du service de SVOD de TF1, M6 et France Télévisions sur le Play Store de la Freebox Pop. Pour l’installer sur la dernière box de Free, il faut vous rendre sur l’interface Android TV (bouton “maison”) puis rechercher “Salto” sur le Play Store. Pour pouvoir s’abonner il faudra au préalable créer un compte sur ordinateur, puis le lier avec l’application Android TV.

Pour rappel, Salto propose 3 formule, la dite “solo” est affichée à 6,99€/mois pour un seul écran. La seconde offre baptisée “Duo”, pour deux écrans, est proposée à 9,99€/mois. Enfin, le forfait “tribu” pour la famille s’élève à 12,99€/mois pour 4 écrans. A noter que le 1er mois est offert. Pour justifier ces prix, Salto prévoit de proposer un service de télévision enrichi notamment avec une kyrielle d’avant-premières. Le premier mois d’abonnement est gratuit, toutes les offres sont sans engagement et en HD sur vos écrans.

Salto indique réunir 15 000 heures de programmes (d’ici au 1er trimestre 2021) dans une seule et même plateforme, avec les grandes chaînes de la TNT (groupes TF1, M6 et France TV) ainsi que des chaînes thématiques en live et en replay allongé. Vous pouvez retrouver aussi les grandes séries TV françaises et internationales en avant-première et en saisons intégrales, et un large catalogue jeunesse, séries, documentaire et cinéma en illimité. Univers Freebox a testé Salto et vous propose de découvrir ce qu’il propose.

Merci à Anaël