SFR présente des recrutements positifs au 3ème trimestre, mais fait moins bien qu’Orange, Free et Bouygues Télécom

Dernier à publier ses résultats du 3ème trimestre, SFR est aussi le dernier en termes de recrutements

Après Orange, Free et Bouygues Télécom ce matin, c’est SFR qui a présenté ses chiffres du 3ème trimestre 2020 ce soir. Concernant le fixe, le nombre d’abonnés a augmenté de 21 000 clients nets. Cette augmentation était de 37 000 au 2ème trimestre et de 41 000 au même trimestre 2019. Concernant la “fibre” SFR annonce 113 000 abonnés supplémentaires au 3ème trimestre 2020 (contre + 100 000 au T2 2020 et + 59 000 au T3 2019). A noter que ce chiffre inclut les nouveaux abonnés FTTH mais également ceux utilisant tout ou partie du réseau câblé.

En ce qui concerne le mobile, la base de clients disposant d’un forfait mobile a augmenté de 25 000 aux 3ème trimestre (contre + 99k au T2 2020 et + 234k au T2 2019). Altice Europe précise que cette croissance de la clientèle aux forfaits mobiles a été soutenue par des ajouts nets aussi bien de la marque SFR et que de la marque numérique RED