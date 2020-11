Bouygues Telecom : succès insolent sur le mobile et belle progression sur la fibre loin derrière Orange et Free

Après Orange et Free, c’est au tour de Bouygues Telecom de présenter ses résultats pour le 3ème trimestre. Un énième carton plein sur le mobile agrémenté d’une montée en puissance sur la fibre.

Comme ses concurrents, Bouygues Telecom passe à travers les mailles du filet de la crise sanitaire. Mieux encore, sa croissance se poursuit en toute sérénité. Trimestre après trimestre, les performances commerciales s’enchaînent. Sur le mobile, l’opérateur a recruté 181 000 nouveaux abonnés entre le 30 juin et fin septembre, se félicite t-il ce matin à l’occasion de ses résultats. Son parc forfait mobile hors MtoM atteint 12 millions de clients, en hausse de 455 000 depuis le début de l’année contre 163 000 pour Free et 96 000 pour Orange. En matière de recrutement, Bouygues Telecom creuse un peu plus l’écart sur ses concurrents, lesquels n’arrivent pas à suivre la cadence.

Bouygues Telecom recrute de plus en plus sur la fibre

Sur la fibre, la forte demande des foyers français en sortie de confinement se confirme une fois de plus. Loin derrière Orange (+360 000) et Free (+299 000), l’opérateur continue de progresser à un rythme très soutenu, en recrutant 169 000 nouveaux clients FTTH au troisième trimestre. contre 93 000 et 113 000 lors deux exercices précédents. Sa base totale s’élève sur ce segment à 1,4 millions d’abonnés. Le taux de pénétration FTTH poursuit aussi sa progression à 34% contre 22% un an auparavant.

Côté déploiement, la filiale de Bouygues accélère et dispose de 15,8 millions de prises FTTH raccordables contre 11,8 millions fin 2019. “On bénéficie de partenariats avec CityFast en ZTD et avec Vauban Infrastructure Partners en ZMD. En zone RIP, on a décidé d’augmenter fortement son nombre de prises commercialisées”, annonce ce matin l’opérateur. Et d’ajouter relever son objectif fin 2022 à 27 millions de prises contre 22 millions auparavant.

Sur le fixe, Bouygues Telecom comptait fin septembre, 4,1 millions de clients soit un gain de 64 000 abonnés contre 25 000 au second trimestre, l’opérateur se reprend. Côté déploiement fibre, l’opérateur dispose de 15,8 millions de prises FTTH commercialisées, comparé à 11,8 millions fin 2019.

Enfin, le chiffre d’affaires des neuf premiers mois 2020 ressort à 4 675 millions d’euros, en hausse de 6%. “Sur le seul troisième trimestre 2020, le chiffre d’affaires Services croît de 5% sur un an, soutenu par la forte progression du chiffre d’affaires Services Fixe (+10%) et la hausse du chiffre d’affaires Services Mobile (+3% en dépit de l’impact négatif lié au roaming)”, indique un communiqué.