Une nouvelle fonction sur Google Maps vous indique l’étendue de l’épidémie de Covid-19 en temps réel

Google Maps propose un calque, nommé “Info Covid-19” qui permet d’afficher l’évolution de la pandémie dans le monde entier.

On vous en parlait fin septembre, Google Maps s’investit dans la lutte contre la Covid-19. Pour cela, la firme de Mountain View a ajouté une fonctionnalité permettant de faire le point sur l’avancée de l’épidémie de Covid-19 dans le monde. Depuis Google Maps, vous avez la possibilité de choisir le type de carte et les détails associés. D’abord déployée aux Etats-Unis, la fonction est désormais disponible et fonctionnelle en France.

Grâce à un code couleurs, il vous est indiqué le nombre moyen de nouvelles contaminations pour 100 000 personnes sur les sept derniers jours. Google s’appuie sur les données de Wikipédia, du New York Times et de l’université de Baltimore Johns Hopkins. Quoi qu’il en soit l’ensemble des sources utilisent les données de l’OMS, des ministère de la Santé gouvernementaux, les agences sanitaires et hôpitaux locaux.