Google va cartographier l’épidémie de Covid-19 dans Maps

Google apporte une nouvelle brique dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, un nouveau moyen de prévention pour les utilisateurs.

L’épidémie de Covid-19 est loin d’être terminée. Pour preuve : la fermeture des bars demandée dans certaines villes françaises, comme Marseille. Dans ce contexte, Google compte déployer un nouvel outil à destination des utilisateurs. Plus concrètement, son service Maps va proposer un nouveau type de carte. Celui-ci permettra de connaître les zones les plus touchées par l’épidémie de Covid-19, en fournissant le nombre moyen de cas confirmés durant les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Les zones les plus touchées seront en rouge. Pour les autres, le code couleur sera orange ou vert. Des captures d’écran avaient d’ailleurs été publiées en début de mois, suite à la découverte de la fonctionnalité par la spécialiste en application Jane Manchun Wong.

La firme de Mountain View a indiqué un déploiement progressif. Ces nouvelles données pour les cartes de Google Maps seront proposées dans un premier temps sur les applications Android et iOS.

Sources : Presse-Citron et JDG