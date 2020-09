Avec 794 millions d’euros dépensés via le paiement mobile en 2019, la carte bancaire reste tout de même l’outil de paiement privilégié

45 millions de paiements ont été effectués en France via le paiement mobile en 2019. Un chiffre en augmentation, mais toujours devancé de très loin par notre bonne vieille carte bancaire.

La progression est impressionnante. En 2018, le paiement mobile représentait 190 millions d’euros de transactions, contre 794 millions d’euros en 2019. Malgré ces chiffres, le mode de paiement conventionnel, qui est la carte bancaire, reste en haut du podium.

Avec 45 millions d’utilisations du paiement mobile en 2019, ceci ne représente que 0,38% de la totalité des transactions dans le monde en volume et seulement 0,18% si on parle en valeur. Compliqué de faire face à la carte bancaire qui a généré pas loin de 600 milliards d’euros en 2019. Même si l’année 2020 n’inversera pas la tendance, on s’attend à ce que les chiffres de l’année dernière soient battus à plate couture. L’une des raisons est que, durant le confinement, la population a été vivement invitée à utiliser le paiement mobile pour les achats. D’autant plus que maintenant de nombreuses banques proposent le paiement par NFC avec les smartphones, montres connectées et certains modèles de bracelets connectés de chez Garmin ou Fitbit.

Source : Presse Citron