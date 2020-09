Free Mobile applique une baisse de tarif exceptionnelle sur l’iPhone 11, mais uniquement en location

Free Mobile vient de mettre à jour sa boutique en ligne est une nouvelle promo est apparue sur la location de l’iPhone 11 64Go

L’iPhone 11 est le digne remplaçant de l’iPhone XR. Celui-ci gagne un second capteur photo 12 Mégapixels dédié à l’ultra grand-angle par rapport à son prédécesseur. Disponible en six coloris, le flagship est disponible à l’achat mais également en location. Et c’est la tarif à la commande qui baisse de 100€, passant de 299€ à 199€. Les mensualités de la location sont ensuite de 19€ durant 24 mois.

A noter qu’en cas de résiliation du contrat de location, restitution du mobile loué et, si résiliation anticipée, le paiement de l’intégralité des loyers restants dus. En cas de manquement à l’obligation de restitution du mobile ou de restitution dans un mauvais état de fonctionnement ou avec la fonction, selon la marque, « Localiser mon iPhone » ou « Verrouillage de réactivation » activée : facturation de la somme de 250€ ou, dans le cadre de l’exercice du droit de rétractation, facturation du prix public de vente du mobile en vigueur au jour de la commande (déduction faite des sommes déjà versées).