Après Top Santé TV qui arrive bientôt sur les box, 5 autres chaînes thématiques vont être lancées par le même groupe

6 nouvelles chaînes thématiques vont voir le jour est devraient être disponibles sur les box

Nous vous rapportions récemment le lancement très prochainement de TP Santé TV “l”unique chaîne française de thématique santé”. Sa diffusion est prévue chez tous les opérateurs (SFR, Free, Orange, Bouygues) avec qui des discussions sont en cours. A l’instar du magazine et du site web, la chaîne s’appuiera sur une équipe de journalistes et experts (Dr François Sarkozy, Jean-Michel Cohen…) dédiée, elle informera sur l’actualité et donnera des explications médicales sous forme d’émissions, de chroniques, de reportages et de documentaires.

Mais le groupe Reworld Media, éditeur de Top Santé TV, ne va pas s’arrêter là puisque 6 chaînes thématiques, issues des magazines éponymes, vont également voir le jour. Le Groupe indique que ses chaînes de Télévision Thématiques Payantes et Services Vidéo à la demande du groupe Reworld Media s’intègrent dans une stratégie globale de valorisation des marques média de façon transversale : Presse – Digital – TV – Event

Pour le moment, 2 chaînes viennent déjà d’être conventionnées par le CSA pour une diffusion sur les box et en OTT : Top Santé donc, mais aussi Auto Plus TV. Les autres chaînes annoncées par le Groupe Reworld Media sont : Gourmant TV, Maison & Travaux TV, Le chasseur français TV et Union TV.

Merci à Ptichoun Tresor