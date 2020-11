Free annonce avoir séduit près de 300 000 nouveaux abonnés sur la fibre grâce à la Freebox Pop et au regain d’intérêt pour la Delta

Une nouvelle fois numéro 1 sur le fixe au troisième trimestre, Free voit Orange lui rafler la première place sur la fibre malgré un nouveau record en matière de recrutement.

“Malgré la crise sanitaire et le contexte compliqué, Free maintient le cap avec solidité et solidarité et affirme ses fondamentaux : l’innovation avec le lancement de la Freebox Pop et l’application Free-Ligue 1 Uber Eats mais aussi la conquête commerciale en France”, se félicite ce matin Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad.

Sur le fixe, l’opérateur de Xavier Niel performe et assure aujourd’hui avant même les résultats de SFR et Bouygues Telecom, être pour le second trimestre consécutif n°1 en France sur les recrutements d’abonnés entre le 30 juin et fin septembre. “Avec un total de 99 000 nouveaux abonnés nets ce trimestre sur le fixe, Free enregistre ce trimestre sa meilleure performance depuis le 4ème trimestre 2012”, révèle aujourd’hui sa maison-mère dans la publication de ses résultats commerciaux et financiers.

Free l’assure, cette performance en progression par rapport à l’exercice précédent (+65 000) est étroitement liée à “une hausse des ventes brutes due au succès commercial de la Freebox Pop, qui a séduit un très grand nombre d’abonnés en moins de 3 mois, ainsi qu’au regain de demandes enregistré pour la Freebox Delta”.

Pour rappel, Free a recruté 100 000 nouveaux Freebox Pop en l’espace de deux mois après la commercialisation de son nouveau bébé. En parallèle, son offre Delta+ Player Pop semble victime de son succès. Les migrations prennent un retard fou alors que les nouvelles souscriptions commencent elles aussi à en pâtir, la faute à un stock de serveurs Delta trop limité. Aujourd’hui, Free a séduit “plusieurs centaines de milliers” de clients avec ses offres Freebox Pop et Delta+Pop, selon Thomas Reynaud.

Free bat son record et recrute 299 000 nouveaux abonnés sur la fibre, mais perd son leadership

Ce succès sur le fixe n’a en revanche pas été suffisant pour conserver sa place de leader sur la fibre. Après 5 trimestres consécutifs en tête des recrutements, l’opérateur cède sa place à Orange malgré un nouveau carton plein en séduisant 299 000 nouveaux abonnés au 3ème trimestre, soit son nouveau record, le dernier en date a été enregistré lors des trois premiers mois de l’année (+245 000). Sa base s’élève désormais à 2,517 millions d’abonnés. Avec un taux d’adoption à la fibre en progression à 37,7% (+4pts), son objectif de 2,8 millions de clients FTTH d’ici la fin de l’année est plus que jamais réalisable.