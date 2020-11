Alors que les migrations Freebox Delta + Pop sont presque au point mort, ce sont les nouveaux abonnés qui pâtissent maintenant de retards

Si depuis de nombreuses semaines seuls les abonnés en migration vers l’offre Freebox delta + Pop étaient concernés par des retards, c’est maintenant le cas des nouveaux abonnés.

En lançant la Freebox Pop, Free a en réalité lancé 3 nouvelles offres. Et l’une d’entre elles, nommée “Delta + Pop”, rencontre un gros succès. Elle propose un nouveau Player sous Android TV aux abonnés Freebox Delta (nouveaux abonnés ou migration), qui peuvent le choisir à la place de l’enceinte connectée initialement proposée dans l’offre haut de gamme. Il est proposé sans surcoût. De quoi contenter les fans de la Freebox Delta qui n’ont pas forcément envie d’acheter le Player Free-Devialet.

Des délais d’attente de plus en plus long et qui concernent maintenant les nouveaux abonnés

Comme on peut le constater sur le site de freebox.toosurtoo, cette offre est celle qui rencontre proportionnellement le plus de succès, même davantage que l’offre Freebox Pop “classique”. Mais le revers de la médaille est que, comme le montre ces statistiques, c’est la seule offre à afficher des retards de livraison conséquents.

Situation au 16 novembre des demandes et réceptions des offres Freebox Pop, pour les abonnés inscrits sur freebox.toosurtoo

La grogne monte également chez les nouveaux abonnés

En septembre dernier , Free annonçait un temps d’attente de 3 mois pour recevoir sa nouvelle Freebox en migration. Mais ce délai est maintenant largement dépassé puisque les abonnés en migration depuis le 28 juillet n’ont toujours pas vu la couleur de leur nouvelle box. Mais pour ces abonnés, c’est un moindre mal puisque tant que la migration n’est pas effective, l’ancienne Freebox fonctionne toujours, ce qui n’est pas le cas des nouveaux abonnés

Selon les statistiques de Freebox.toosurtoo, de nouveaux abonnés Freebox Delta + Pop attendent en effet leur box depuis plusieurs semaines pour certains. Une situation confirmée par les nombreux retours que nous recevons à la rédaction : “Je vais bientôt fêter mon premier mois depuis ma souscription, et je vais devoir reporter une troisième fois mon rdv avec le technicien, pour ne pas me retrouvé couper d’Internet. Ce que je trouve pas normal (comme tous les anciens abonnés et les nouveaux), c’est que Free ne communique pas sur cette situation, en apportant des éléments de réponses concrets” nous explique par exemple Philibert. “J’ai souscrit un abonnement Free DELTA + Player Pop le 02/11/2020 avec demande de mobilité de ma ligne fixe. La mobilité de la ligne fixe a été réalisée le 06/11/2020, Aujourd’hui 16/11/2020, je n’ai toujours rien reçu et je n’ai plus de téléphone fixe depuis le 06/11/2020” déplore pour sa part Patrick

Les raisons de ces retards ne sont pas dues à un problème de stock de Player Pop puisque les envois de Freebox Pop se font dans les délais, que ce soit en migration ou nouvel abonnement. Il s’agit donc visiblement d’un problème de stock de Server Freebox Delta. Free n’avait visiblement pas anticipé le succès de l’offre Freebox Delta Pop.