Mobile et box : comparatif des gains d’abonnés chez Orange, Free, SFR et Bouygues

Tous les opérateurs ont désormais publié leurs chiffres de recrutement pour le 3ème trimestre 2020, il est à présent possible de réaliser un comparatif.

Quel telco a engrangé le plus d’abonnés sur les différents segments au second trimestre ? Bouygues Telecom fait cavalier seul encore une fois sur le mobile et se reprend sur le fixe, bien aidé par la fibre. Free continue quant à lui de remonter la pente avec ses forfaits mobiles 4G mais perd son fauteuil de leader sur la fibre au détriment d’Orange, et ce malgré un nouveau record personnel. L’opérateur historique crée la surprise sur le mobile. Enfin SFR se classe dernier sur tous les marchés.

De manière générale, les opérateurs continue de traverser la crise sanitaire sans encombre avec une amélioration de leur performance commerciale, hormis la filiale d’Altice.

Dans ce comparatif, sont pris en compte le parc forfait hors MtoM pour le mobile et le gain d’abonnés haut débit et très haut débit sur le fixe, sans oublier la fibre/THD.

Bouygues écrase tous ses rivaux sur le mobile, Orange revient en force après une baisse de régime, SFR dégringole

Une fois de plus Bouygues Telecom réalise un carton plein sur le mobile au cours de ce 3ème trimestre de l’année, aucun de ses rivaux ne peut tenir la cadence. L’opérateur réussi même la prouesse de progresser par rapport à l’exercice précédent en recrutant 181 000 nouveaux abonnés contre 161 000 au T2.

Dernière lors du second trimestre avec 23 000 nouveaux abonnés, Orange signe une performance aussi solide que surprenante avec 125 000 ventes nettes au T3, bien aidé par les offres Sosh et Open, soit respectivement +133 000 et +64 000 ventes nettes”, a-t-il précisé Il s’agit de sa meilleure performance depuis le 2ème trimestre 2018. Les offres “série limitée” de Sosh avec une belle enveloppe de data, sans changement le prix au bout d’un an, portent ainsi leurs fruits.

De son côté, Free conserve sa troisième place avec 70 000 nouveaux abonnés contre 80 000 précédemment. L’opérateur de Xavier Niel continue d’avancer positivement avec une montée en gamme continue et rapide. La filiale d’Iliad a enregistré 120 000 recrutements d’abonnés nets sur ses offres 4G, bénéfiques pour une meilleure rentabilité. Sur ce plan, c’est son meilleur trimestre depuis 12 mois, soit plus de 8,5 millions d’abonnés 4G à fin septembre, lesquels représentent 63% de sa base totale s’élevant fin septembre à 13,476 millions d’abonnés mobile.

Dauphin de Bouygues depuis plusieurs trimestre, SFR dégringole et accuse une forte baisse de régime malgré des recrutements positifs. L’opérateur au carré rouge a séduit 25 000 abonnés lors du troisième trimestre contre 99 000 durant la période précédente.

Recrutements sur le mobile

1- Bouygues Telecom : +181 000

2- Orange : +125 000

3- Free : +70 000

4- SFR : +25 000

Free reste le meilleur recruteur sur le fixe grâce à sa Freebox Pop, Bouygues Telecom revient en force

Pour le second trimestre consécutif, Free se positionne sur la première place du podium et progresse grâce avec un total de 99 000 nouveaux abonnés nets ce trimestre sur le fixe, c’est sa meilleure performance depuis le 4ème trimestre 2012. Ce résultat est tiré par “une hausse des ventes brutes due au succès commercial de la Freebox Pop, qui a séduit un très grand nombre d’abonnés en moins de 3 mois, ainsi qu’au regain de demandes enregistré pour la Freebox Delta”, a déclaré l’opérateur

Comme au second trimestre, Orange lui colle aux basques avec 95 000 nouveaux clients avec la perte de 265 000 abonnés ADSL (migration et résiliation).

Habitué à la première place, Bouygues Telecom a dû la partager au premier trimestre avec Free avant de la perdre à la fin du 1er semestre au profit de l’opérateur de Xavier Niel. Pire encore, il a chuté à la dernière place avec 25 000 nouveaux abonnés. La filiale de Bouygues retrouve des couleurs au troisième trimestre en s’adjugeant la troisième place avec 64 000 nouveaux clients.

Tous les opérateurs ont amélioré leur recrutement sur ce segment sauf SFR. L’opérateur au carré rouge a enregistré un gain de 21 000 abonnés au troisième trimestre contre 37 000 lors de l’exercice précédent.

Recrutements sur le fixe

1- Free : +99 000

2- Orange : +95 000

3- Bouygues Telecom : +64 000

4- SFR : +21 000

Orange vole la vedette à Free sur la fibre, SFR à la peine et Bouygues en nette progression

Enfin, au niveau du recrutement/migration sur la fibre, après 5 trimestres consécutifs, Free cède son leadership à Orange. L’opérateur historique a explosé tous les records avec 360 000 nouveaux abonnés contre 299 000 pour celui de Xavier Niel qui signe malgré tout sa meilleure performance sur ce segment. L’ex-France Télécom dépasse Orange a dépassé le seuil des 4 millions de clients FTTH, son dauphin en compte 2,5 millions.

Loin derrière, Bouygues Telecom progresse nettement avec 165 000 nouveaux abonnés contre 93 000 lors du T2. Sa base totale s’élève sur ce segment à 1,4 millions d’abonnés. Le taux de pénétration FTTH poursuit aussi sa progression à 34% contre 22% un an auparavant.

Enfin, SFR ferme la marche avec un recrutement malgré tout en progression, soit 113 000 nouveaux abonnés connectés au Très Haut Débit, contre 100 000 lors du trimestre précédent. Néanmoins, ces chiffres sont à relativiser puisqu’ils comprennent les clients FTTH, FTTB et 4G Box. Autrement dit, les ventes nettes sur la fibre de bout en bout sont aujourd’hui inconnues pour l’opérateur de Patrick Drahi. Tous les opérateurs ont amélioré leur recrutement fibre lors de ce trimestre.

Nouveaux abonnés FTTH et THD (pour SFR)

1- Orange : +360 000

2- Free : +299 000

3- Bouygues : +165 000

4- SFR : + 113 000