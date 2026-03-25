TF1 arrête brutalement l’un de ses programmes phares, les abonnés Freebox, Livebox, Bbox et Box de SFR découvriront son remplaçant à la rentrée

Après près de 50 ans d’existence, Téléfoot va disparaître du paysage télévisuel dominical. TF1 prévoit de le remplacer par une émission multisport, tout en conservant la marque sur le digital.

La page se tourne pour une émission emblématique du paysage audiovisuel français. Le groupe TF1 a confirmé à L’Équipe l’arrêt de Téléfoot dans sa forme actuelle dès la rentrée 2026. Créée en 1977, Téléfoot tirera sa révérence le 14 juin 2026, à l’issue de la saison en cours. L’émission sportive dominicale, historiquement consacrée au football, ne disparaît pas totalement, mais elle va profondément évoluer.

À la rentrée, elle sera remplacée par un nouveau magazine multisport diffusé le dimanche matin. L’objectif est clair : élargir la ligne éditoriale pour mettre en avant d’autres disciplines, notamment le rugby, tout en s’adaptant à un paysage audiovisuel en mutation. Selon les informations évoquées, Grégoire Margotton pourrait prendre les commandes de ce nouveau rendez-vous, accompagné possiblement de Bixente Lizarazu.

Derrière cette transformation se cache aussi un enjeu financier. L’arrêt de Téléfoot dans son format actuel permet à TF1 de mettre fin à son contrat de diffusion des images de Ligue de football professionnel, estimé à environ un million d’euros par an.

En optant pour une émission multisport, la chaîne pourra désormais s’appuyer sur le droit à l’information, qui autorise la diffusion de courts extraits (jusqu’à 90 secondes) sans avoir à payer de droits coûteux. Toutefois, la question reste en suspens : la LFP considère que si la marque Téléfoot subsiste, même sous une autre forme, les discussions contractuelles pourraient se poursuivre. Une rencontre entre les deux parties est d’ailleurs déjà prévue.

Si le format télévisé linéaire évolue, la marque Téléfoot ne sera pas abandonnée. TF1 envisage de la faire vivre autrement, notamment via le numérique et sa plateforme TF1+, avec des contenus footballistiques dont les contours restent à définir. De son côté, Automoto conserve sa place dans la grille des programmes et restera diffusé le dimanche matin, comme actuellement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox