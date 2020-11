Free recherche un coordinateur opération et interventions hauteur à Montélimar dans la Drôme

Free recherche un(e) coordinateur(-trice) opération et interventions hauteur H/F à Montélimar. Les lecteurs d’Univers Freebox étant, a priori, concernés par le monde des télécoms et de Free en particulier, nul doute que certains d’entre vous seront intéressés et qualifiés pour ce poste.

PROFIL RECHERCHÉ

De formation supérieure (BTS, IUT) suivie dans une de ces spécialités : réseau, téléphonie, génie électrique, électronique ou informatique, vous bénéficiez d’une expérience minimum de 1 ans acquise idéalement auprès de maitres d’œuvres ou d’opérateurs télécom dans le domaine des réseaux d’infrastructure Télécom.

En contact direct avec les équipes déploiement Free Mobile et les équipes maintenance Free Réseau, vous êtes doté(e) de solides capacités de communication à l’écrit comme à l’oral, vous êtes réactif(ve) et dynamique et vous savez gérer des situations d’urgence ainsi que les contraintes d’un environnement de travail exigeant.

Vous connaissez parfaitement le(s) domaine(s) suivant(s) :

Informatique

Travail en hauteur

Réseaux d’infrastructure Télécom

Vous maîtriser les outils/applications suivantes :

Logiciel de messagerie mail

Word / Excel

Les qualités que l’on recherche sont les suivantes :

Autonomie

Cohésion d’équipe

Capacité d’adaptation

Compréhension et Respect des procédures

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif et que vous souhaitez rejoindre nos équipes n’hésitez pas à déposer votre candidature !

Iliad est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.

CONDITIONS PRATIQUES

CDI

Temps plein

Niveau d’expérience requis : Expérience souhaitée

Niveau d’étude requis : Bac +2 à Bac +4

Permis requis : B

Prise de poste : Dès que possible

Type de salaire : A définir selon profil

Avantages salariaux : Prime Panier

Mutuelle

Prévoyance

Intéressement

Participation

1% logement

Postulez ici.