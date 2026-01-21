Ca s’est passé chez Free et dans les télécoms : la Bbox se fait toute petite, Free lance un “plug” spécial…

Comme chaque semaine, nous vous proposons notre chronique « Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms … » Celle-ci vous propose de vous replonger dans les événements qui ont fait l’actualité de la semaine en cours, mais durant les années, les décennies, voire les siècles précédents. Ces événements concerneront Free bien sûr, mais plus largement les télécoms et le numérique. Souvenirs, souvenirs …

19 janvier 2015 : Bouygues lance sa Bbox Mini, en double play

11 ans auparavant, Bouygues a lancé sa Bbox Mini. D’abord réservée aux abonnés Bouygues, elle a ensuite été commercialisée au grand public. Cette offre proposait du double play, et était commercialisée dans les forfaits à 19,99 €. Il fallait compter 6€/mois de plus pour disposer des appels illimités vers les mobiles français, 8 € de plus pour la zone étendue. En zone non-dégroupées, elle était proposée à 37,99 € par mois.

Un simple modem pour les abonnés, proposant donc une innovation par sa taille réduite

19 janvier 2007 : Bouygues Telecom lance son forfait illimité vers les fixes

Le 19 janvier 2007 Bouygues Telecom lançait son offre mobile Exprima, un forfait mobile qui permettait les appels illimités 24h/24 et 7j/7 vers les fixes de France métropolitaine. Cela fait suite à son forfait Neo qui lui permettait les appels illimités vers mobiles et fixes en semaine à partir de 20h. Une nouvelle gamme de forfaits donc, avec des variantes selon la durée d’appel autorisée.

21 janvier 2005 : Free lance le Ring Back Tone sur sa Freebox

C’est une première en France, Free fait équipe avec une maison de disques : Universal Music pour proposer une fonctionnalité exclusive , le Ring Back Tone. Cette fonctionnalité servait à personnaliser votre tonalité d’attente avant que votre correspondant décroche. Ainsi, au lieu des sempiternels “bips”, votre ami pouvait entendre une musique ou une blague. Le partenariat avec Universal Music France permet un catalogue étendu de répondeurs possibles (environ 5000 à la sortie) qui ont été mis à disposition sur le site de Free dès le 1er janvier 2005.

On ne pouvait pas y couper, Univers Freebox vous propose un petit interlude musical !

21 janvier 2021 : Iliad s’engage pour le climat

Dans une chronique sur le passé, parlons tout de même d’avenir. C’est en effet il y a 5 ans que la maison-mère de Free annonçait 10 engagements axés sur la problématique environnementale avec des objectifs clairs. Certains ont d’ailleurs déjà été atteint, mais l’objectif clair est d’ores et déjà fixé à 2035 avec 0 émissions directe nette et en 2050 0 émissions indirectes nette sur ses émissions les plus significatives.

22 janvier 2008 : Free lance le Freeplug

Free a lancé il y a maintenant 18 ans une nouvelle technologie pour sa Freebox HD et qui est désormais bien connue des Freenautes : le Freeplug. C’est un boîtier de technologie CPL, c’est-à-dire de Courant Porteur de Ligne, permettant d’utiliser le courant électrique comme transmetteur sécurisé des données internet. Une grande avancée dans la connexion des appareils entre eux. Pour en savoir plus, Univers Freebox a réalisé un petit dico expliquant plus en détail cette technologie.

Les premiers Freeplugs disponibles sur la Freebox HD

22 janvier 2019 : Playboy TV débarque en avant-première sur Freebox TV

La chaîne à connaître pour tous les amateurs de grivoiseries et contenus chauds sur Freebox TV ! Le 22 janvier 2019, la chaîne pour adultes Playboy TV faisait son arrivée sur le bouquet gratuit de l’opérateur. Il s’agissait même d’une avant-première, puisque si elle avait été disponible sur Canalsat en exclusivité, sa diffusion avait cessé en France pendant plusieurs années, avant que la chaîne ne renaisse de ses cendres sur les box de Free.

22 janvier 2024 : Free sécurise son espace abonné mobile

24 janvier 1984 : le premier Macintosh

L’ordinateur mythique d’Apple a débarqué il y a maintenant 40 ans de cela sur le marché. Le “Big Blue” est alors présenté comme un appareil qui pourrait révolutionner le marché, dont la qualité est même reconnue par Bill Gates à l’époque. Si depuis, Apple est devenue le synonyme de superpuissance économique, au 24 janvier 1984, c’était encore un combat à la David contre Goliath qui se présentait pour la firme de Cupertino.

Côté design, Apple a quand même fait du chemin… Mais Hello à toi aussi, petite révolution en boîte !

25 janvier 2011 : Orange rachète Dailymotion

Dailymotion a longtemps souhaité être le réel concurrent au géant YouTube et à ses débuts, au niveau français, ça marchait. C’est sur cette plate-forme que de nombreux vidéastes ont réalisés leurs premières expériences avant de migrer sur YouTube pour devenir des stars du net (par exemple Cyprien et Mister V qui font partie des cadors français ont commencé sur Dailymotion). Et Orange, le 25 janvier 2011, a racheté 49% de la plateforme en espérant relancer la machine… sans réel succès. Pas de chance.

