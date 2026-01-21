Après une année solide, Netflix ne veut pas s’arrêter là et va faire évoluer son application pour concurrencer YouTube et TikTok

Fort de ses performances financières, Netflix entend investir massivement en 2026. Contenus, formats courts et rachat stratégique sont au programme.

Netflix aborde l’année 2026 avec des ambitions renforcées, quitte à inquiéter momentanément les marchés financiers. La plateforme prévoit en effet une hausse significative de ses investissements, tant sur les contenus que sur le plan stratégique et technologique.

Première ligne de dépense, la production et l’acquisition de contenus. Netflix prévoit d’y consacrer près de 20 milliards d’euros en 2026, soit environ 10 % de plus qu’en 2025, où les investissements s’élevaient déjà à 18 milliards. Cette montée en puissance vise à soutenir la croissance de la plateforme et à maintenir son avance face à une concurrence toujours plus active. Mais le chantier le plus spectaculaire concerne les opérations de croissance externe. Netflix s’apprête à finaliser le rachat de Warner Bros Discovery pour un montant estimé à 82 milliards de dollars, dette incluse.

Parallèlement, Netflix prévoit une refonte en profondeur de son application afin de « mieux accompagner la croissance » de la plateforme sur la prochaine décennie. Cette évolution doit permettre une intégration plus poussée de formats courts, dans la lignée des Shorts de YouTube, des Reels d’Instagram ou des vidéos de TikTok. Déjà introduits depuis mai dernier sous forme d’extraits de séries ou de films, ces contenus courts devraient prendre une place plus centrale. Netflix entend également développer davantage les podcasts vidéo, un format dans lequel la plateforme investit de plus en plus, convaincue de leur capacité à capter l’attention et à renforcer l’engagement des utilisateurs.

Ces annonces s’appuient sur une année 2025 particulièrement solide sur le plan financier. Netflix a enregistré un chiffre d’affaires en hausse de 16 %, dépassant les 45 milliards d’euros. Sa marge opérationnelle atteint désormais 29,5 %, en progression de trois points sur un an. Surtout, la plateforme a franchi le cap des 325 millions d’abonnés dans le monde, creusant encore l’écart avec ses principaux concurrents.

Pour 2026, les analystes anticipent un ralentissement de la croissance, sans pour autant remettre en cause la bonne santé du groupe. Les résultats devraient rester robustes, même si l’augmentation marquée des dépenses, notamment liées aux contenus et aux acquisitions, a été accueillie avec prudence par les marchés.

