Smartphones de la boutique Free : lequel choisir si vous avez un budget de 100, 200, 300 ou 400 euros ?

Vous comptez acquérir un nouveau smartphone en passant par Free et avez un budget de 100, 200, 300 ou 400 euros ? Univers Freebox vous propose justement un nouveau comparatif avec les smartphones disponibles dans la boutique de l’opérateur.

Alcatel 1S 2020 à 99 euros : petit prix, mais expérience honnête

Pas trop de choix en ce moment sous la barre des 100 euros, mais une proposition intéressante. L’Alcatel 1S 2020 montre en effet que l’on peut avoir une expérience convenable à 99 euros.

Le design est daté, la finition sans prétention, la photo loin d’être exceptionnelle et la charge un peu longue, mais on peut toutefois s’amuser un peu en photo et jouer à des titres à la mode comme Call of Duty Mobile (avec des graphismes au minimum). Lecture d’empreinte digitale et reconnaissance faciale fonctionnent très bien. Avec la batterie 4 000 mAh, la journée sera une formalité et les 2 jours d’autonomie largement envisageables. Le support de la 4G 700 MHz (B28) est de la partie.

Clairement une option à envisager pour les budgets les plus serrés.

Xiaomi Redmi Note 9 à 199 euros : une bonne expérience sans se ruiner

Une bonne expérience à tous les niveaux (écrans, performances, photo, autonomie et charge), sans pour autant aller vers les flagships onéreux ? Voilà ce que promet le Redmi Note 9 et qu’offraient déjà ses prédécesseurs. Free le propose d’ailleurs dans un nouveau coloris.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro à 299 euros : un cran encore au-dessus

Si vous pouvez aller jusqu’à 300 euros, Xiaomi a également une belle proposition avec le Redmi Note 9 Pro. Ce smartphone donne en effet accès à un capteur photo principal de 64 Mégapixels et à une charge rapide en 30 Watts. Lui aussi est disponible dans un nouveau coloris chez Free.

Oppo Find X2 Lite à 389 euros : pas mal de cases cochées, dont celle de la 5G

Se retrouvant sous la barre des 400 euros grâce à une baisse de prix, l’Oppo Find X2 Lite se présente comme un smartphone intéressant avec son écran AMOLED, son connectique mini-jack, sa polyvalence en photo, ses bonnes performances en multimédia, sa bonne autonomie, sa charge très rapide, ses solutions de déverrouillage très efficaces et son interface logicielle assez complète. De surcroît, il est prêt pour la 5G. Cerise sur le gâteau : des écouteurs sans-fil d’une valeur de 79 euros sont offerts.

Xiaomi Mi 10 Lite à 399 euros : un autre choix très intéressant

Si nous devions choisir en ayant 400 euros en poche, nous regarderions aussi du côté du Xiaomi Mi 10 Lite. Proposant un écran AMOLED et un capteur photo 48 Mégapixels, il offre une autonomie correcte et permet une charge assez rapide (mais pas exceptionnelle non plus). Cerise sur le gâteau : il est prêt pour la 5G, grâce à son chipset Snapdragon 765G. Seul vrai regret avec lui : l’absence de slot MicroSD pour étendre la mémoire interne.