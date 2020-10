TousAntiCovid : l’application de traçage de contacts intégrera bientôt l’attestation de déplacement

Avec sa seconde version, l’application de traçage de contacts poussée par le gouvernement a changé de nom, mais s’est également enrichie. Dans une prochaine mise à jour, elle intégrera d’ailleurs l’attestation nécessaire pour justifier les déplacements.

Selon une information de BFM TV, une mise à jour apportera bientôt – peut-être la semaine prochaine – la possibilité de remplir l’attestation de déplacement sans quitter l’application TousAntiCovid. Actuellement, il faut se contenter d’un lien dans la section “Plus” renvoyant vers le site du Ministère de l’Intérieur. Il restera toujours possible d’imprimer l’attestation et de la remplir à la main, mais également de générer un QR depuis le site officiel pour l’enregistrer sur le smartphone puis le présenter aux forces de l’ordre.

Le gouvernement a récemment mis à jour son application StopCovid, devenue par la même occasion TousAntiCovid. Cette nouvelle mouture se veut plus simple à utiliser et plus complète en termes d’informations. Mais l’application n’a pas fini d’évoluer, ne serait-ce que pour corriger ses bugs ou dans le cas présent coller au contexte de reconfinement de la population, qui débutera le vendredi 30 octobre et se poursuivra au moins jusqu’au 1er décembre, sur fond de reprise de l’épidémie de Covid-19.

Une deuxième chance

Nouveau flop en perspective ? C’est la question que l’on peut naturellement se poser après l’échec de la première mouture. À l’issue de plusieurs mois d’existence, StopCovid avait été installé plus de 2,6 millions de fois (comparé aux 16 et 18 millions outre-Manche et outre-Rhin), mais aussi désinstallé plus de 1 million de fois. En l’espace de quelques jours, TousAntiCovid avait battu le record de sa devancière. Elle avait en effet atteint les 2,8 millions de téléchargements le jeudi 22 octobre, jour de son lancement, et franchi la barre des 4 millions le dimanche suivant. Au 29 octobre, elle cumule 4,6 millions de téléchargements.

Si le gouvernement compte sur le relais des utilisateurs, mais aussi sur le soutien des professionnels du secteur médical, de la restauration et de l’hôtellerie, il a visiblement trouvé, avec l’intégration de l’attestation de déplacement, une nouvelle manière d’inciter au téléchargement de son application.