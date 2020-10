Le saviez-vous : Free a simplifié l’accès à sa carte interactive d’éligibilité à la fibre optique, et amélioré sa lisibilité

Certains l’ont peut-être remarqué, Free a intégré cet été un raccourci sur son site internet pour accéder plus facilement à sa carte d’éligibilité à la fibre. Sa présentation est également améliorée.

Bien difficile parfois de mettre la main sur la carte officielle d’éligibilité fibre de Free. Si le moyen d’accès le plus facile reste aujourd’hui une simple recherche sur Google, pléthore d’abonnés optent souvent pour un autre parcours, à savoir se rendre sur le site officiel de l’opérateur avant de chercher la bonne rubrique. S’il fallait se rendre jusqu’à alors dans la colonne “offres et services” en bas de la page d’accueil, Free facilite depuis début août l’accès à sa carte fibre/Adsl via l’intégration d’un bouton dans le menu du haut directement sur la page Freebox, à proximité de “l’Espace Abonné”. Matérialisé par un dessin de la France, celui-ci se juxtapose à d’autres boutons existants comme “nous contacter”, “trouver une boutique”, “portail Free” et “webmail”.

Plus récemment, l’opérateur a continué de peaufiner sa carte d’éligibilité en améliorant sa lisibilité. Les informations, en particulier la légende, sont depuis fin septembre présentées de manière plus claire. La barre de recherche d’une adresse, est désormais accessible en haut de la carte. Les détails sur les débits descendants et montants sont quant à eux relégués en dessous de celle-ci.

Version actuelle améliorée de la carte d’éligibilité à la fibre optique de Free

L’ancienne version