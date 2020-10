Vous pensez majoritairement que Free inclura gratuitement la 5G, mais vous êtes aussi nombreux à attendre des surprises

Résultat de notre sondage : Quelles seront les futures offres 5G de Free Mobile ?

Les enchères pour les fréquences 5G en 3,5 GHz se sont terminées au début du mois et si le lancement commercial n’aura lieu qu’à la fin de l’année chez tous les opérateurs, certains d’entre eux ont déjà annoncé leurs nouvelles offres. Bouygues Télécom a été le premier a présenté ses forfaits compatible 5G. Il a été suivi la semaine dernière par Orange qui dévoilé les siens.

Chez Free, c’est comme à l’accoutumé la culture du secret même si l’opérateur de Xavier Niel a confirmé que ses offres 5G seront lancées à la fin de cette année. Reste à savoir à quoi elle ressembleront. On se souvient que lors du lancement de la 4G, Free avait surpris le marché en incluant cette technologie sans surcoût dans ses offres (contrairement à ses concurrents) et avait même ajouté 50Mo de data à son forfait 2 euros. Mais qu’en sera-t-il pour la 5G, c’est la question de notre que nous vous avions posé lors de notre sondage, lancé il y a 15 jours, dont voici les résultats.

Selon une majorité d’entre vous (42%), Free va faire du Free avec la 5G, en incluant sans surcoût cette technologie dans ses forfaits actuels. Mais pour un quart d’entre vous (26%), il pourrait y avoir des surprises puisque Xavier Niel a d’ores et déjà annoncé que d’autres services seront lancés en même temps que la 5G, comme par exemple la VoLTE. Ce sera peut être l’occasion pour l’opérateur de lancer la “Révolution Mobile” annoncée depuis 1 an et demi, ce qui pourrait inclure une refonte des offres.