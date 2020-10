Orange lance officiellement ses forfaits 5G avec promotion et annonce l’ouverture de son réseau à partir de décembre

C’est officiel, Orange lance ce matin quatre forfaits 5G, en augmentant de 5€ les prix par rapport à ses offres 4G.

Pour accéder à la 5G d’Orange à la fin de l’année, il faudra faire son choix parmi 4 forfaits. Et premier constat, l’opérateur compte bien monétiser la 5ème génération de téléphonie mobile malgré les déclarations de son patron Stéphane Richard selon lesquelles il n’y aurait pas de hausse de prix artificielle.

C’est aujourd’hui officiel, la 5G d’Orange a un prix même si l’opérateur propose depuis ce matin sa nouvelle gamme sur son site internet avec un tarif en promotion la première année. Le premier forfait 5G proposé comprend une enveloppe de 70 Go de données en France métropolitaine et depuis l’étranger au prix de 24,99€/mois pendant un an puis 39,99€/mois, soit une hausse de 5€ en comparaison à son offre équivalente en 4G only.

Le second forfait 5G de l’opérateur inclut 100 Go de data dont 70 utilisables à l’étranger, le tout à 34,99€/mois pendant 1 an puis 49,99€/mois, soit également 5€ de plus que son forfait 4G à volume de données identique. Même différentiel de tarif pour le troisième forfait de l’opérateur, proposé à 49,99€/mois pendant 12 mois puis 64,99€/mois avec cette fois 150 Go de données dont 100 Go utilisables en roaming avec en supplément les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et vers les fixes et mobiles Europe, USA, Canada.

Enfin, Orange propose un forfait 5G inédit avec data illimitée en France métropolitaine et 100 Go depuis l’étranger, au tarif très élevé de 79,99€/mois pendant 1 an puis 94,99€/mois.

Si toutes ces nouvelles offres sont uniquement disponibles avec un engagement d’un an, elles sont bien-entendu compatibles 4G et 5G. Petit avantage, la Multi-SIM Internet est incluse dans toute la gamme, à savoir une 2ème carte SIM sur demande pour une tablette ou une Airbox. Et bonne nouvelle pour les clients Open d’Orange, les forfaits 5G, 70 Go et 100 Go leur sont proposés à un prix spécial, soit un abonnement mensuel 10€ moins cher autant la première année que par la suite. Pour le forfait 150 Go, ils débourseront 15€ de moins qu’un abonné mobile classique. La hausse reste toutefois de 5€ par rapport à un forfait 4G classique.

Pour le moment, l’opérateur historique propose ses offres 5G sans le réseau qui va avec mais prévient, celui-ci sera activée à partir de décembre, l’occasion de tester dans les zones couverte, la rapidité de cette nouvelle technologie dont les futurs usages pour le grand public restent aujourd’hui très flous.

Côté concurrence, seul Bouygues Telecom a dévoilé ses offres 5G. Deux forfaits sont aujourd’hui disponibles à des tarifs inférieurs, le premier à 15,99€/mois pendant 1 an puis 30,99€ pour 50 Go de données et le second à 21,99€/mois pendant 12 mois puis 36,99€/mois. Les client Bbox bénéficient quant à eux d’un tarif réduit. Reste à SFR et Free de lever le voile sur leurs offres 5G.