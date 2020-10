Microsoft va rendre Internet Explorer inutilisable pour forcer à la migration vers Edge

Il est désormais temps de passer à autre chose, tel est le message envoyé aux irréductibles utilisant encore son ancien navigateur Web Internet Explorer. Ceux-ci n’auront d’ailleurs bientôt plus le choix.

Microsoft voudrait bien en finir avec son ancien navigateur Web vedette. Pourtant, Papy Internet Explorer fait de la résistance et de générer du trafic sur Internet. La disponibilité et la mise en avant d’un remplaçant plus performant, plus riche en fonctions et plus sécurisé ne suffisant apparemment pas à convaincre les derniers irréductibles utilisant encore Internet Explorer de migrer vers Edge, la firme de Redmond a décidé de rendre son ancien navigateur Web encore plus obsolète. En d’autres termes, de forcer la main.

Comment ? À partir du mois prochain, Microsoft va compliquer les tâches aux utilisateurs en rendant Internet Explorer incompatible avec 1 156 sites Internet, dont certains sites populaires comme Google Drive, Google Earth, Google Play, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Dans le lot, il y aura aussi des sites de banques et de grandes marques. Pour les consulter, ce sera Edge, ou un navigateur Web concurrent comme Chrome, Firefox, Safari ou Opera, mais certainement plus Internet Explorer. Concrètement, à l’ouverture d’un site devenu incompatible, le site en question se chargera dans Edge.