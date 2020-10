Abonnés Freebox TV By Canal : un autre nom que le vôtre apparaît sur MyCanal ? C’est parce que Free protège vos données personnelles

Qui est ce John à qui appartient mon compte MyCanal ? Pas de hacking en vue, c’est simplement le signe que Canal+ n’a pas accès à vos données personnelles.

De quoi rassurer les abonnés TV by Canal craignant d’accéder à des données personnelles d’inconnus. C’est le cas de cet abonné Freebox Delta, qui en se connectant sur son deuxième player Freebox Pop, a vu apparaître un autre nom que le sien sur MyCanal et a alerté l’assistance. La raison est toute simple : en l’absence de vos données personnelles, Canal doit générer un compte automatiquement, avec un nom générique.

Je suis abonné freebox delta et depuis septembre j’ai pris l’option second écran avec le player Pop. Sauf que, quand je vais sur l’application mycanal installé sur la box, sa m’identifie automatiquement sur un compte qui n’est pas moi… J’ai donc déconnecter et forcé l’arrêt. Guerin-Morel Dimitri (@guerin_morel) October 27, 2020

Interrogée à ce sujet par Univers Freebox, la filiale de Vivendi nous a expliqué le pourquoi du comment. “ Pour les détenteurs de l’offre TV by CANAL ou Famille de CANAL de Free, nous ne disposons pas des données personnelles de ces utilisateurs (Free ne nous transmet pas ces infos). Afin de pouvoir se connecter à myCANAL, un compte CANAL+ est nécessaire. Celui-ci est généré automatiquement. Ainsi, l’utilisateur peut voir apparaître une adresse de type “…@icare.canal-plus.com”, avec le prénom “John” suivi d’une suite de chiffres aléatoire et le nom “Doe” dans son compte. “.

Ainsi, les abonnés Free TV by Canal sont systématiquement nommés John Doe sur l’application de la filiale de Vivendi. “C’est normalement transparent pour l’abonné Free (connexion avec les ID Freebox), mais il peut effectivement voir ces infos lorsqu’il consulte son compte. Tout est normal.” affirme l’assistance. Loin d’être une violation des données personnelles d’autrui, c’est en fait un signe de sécurité. Les fans de séries policières auront d’ailleurs reconnu le prénom, également utilisé pour les personnes non identifiées dans les enquêtes (John Doe pour les hommes, Jane pour les femmes). A noter que ce nom n’apparaît que sur l’application TV, et non sur les versions navigateur ou mobile.