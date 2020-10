Malwares : Google fait une nouvelle fois le ménage dans les applications du Play Store

Nouvelle opération nettoyage. Google a en effet éjecté du Play Store 15 applications infectées par un malware.

Afin d’assainir le Play Store, Google supprime régulièrement des applications de sa plate-forme de téléchargements d’applications pour les appareils sous Android. À la suite d’une alerte de la société de sécurité Avast, le géant de Mountain View a ainsi supprimé une quinzaine d’applications vérolées (sur les 21 signalées).

Ayant cumulé plus de 7 millions de téléchargements (ou environ 8 millions, d’après les chiffres de SensorTower), les applications en question abritaient en effet le malware HiddenAds découvert en 2019 et se traduisant par de la publicité intrusive dans l’application ou via des pages ouvertes au sein du navigateur Web. La désinstallation était rendue compliquée par les escrocs en masquant l’icône.

Ci-dessous, la liste complète des 21 applications (cliquez pour agrandir) :

Avast invite à rester attentif aux indices qui pourraient indiquer une application malveillante, en gardant notamment un oeil aux autorisations demandées par celle-ci (appareil photo, microphone, localisation, etc.). Elles doivent rester légitimes. Pourquoi l’accès au micro pour une appli météo, par exemple ? Un réflexe qui vaut encore plus dans le cas de téléchargements depuis les stores alternatifs. Sans oublier de scruter les avis laissés par les utilisateurs. Très peu d’avis et particulièrement élogieux devraient en principe inviter à la prudence.

Source : ZDNet