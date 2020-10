Concours Univers Freebox : découvrez si vous avez gagné l’un des deux smartphones en jeu

Résultats du concours lancé par Univers Freebox pour remporter deux smartphones.

Il y a une dizaine de jours, nous avons lancé un concours vous permettant de gagner deux smartphones, des Alcatel 1S et Alcatel 3L que nous avons testés et que la marque nous a proposé de faire gagner à vous, nos fidèles lecteurs. Pour participer, il fallait être le premier à donner le nombre de chaînes TV disponibles sur les Freebox pour remporter l’Alcatel 3L ou bien être tiré au sort parmi les bonnes réponses pour remporter l’Alcatel 1S. Vous aviez donc deux chances de gagner.

Place aux résultats. La bonne réponse était donc “554”. Ce chiffre a été obtenu en comptabilisant les chaînes directement sur le téléviseur et retirant notamment les mosaïques de chaînes et les services de vidéo à la demande. En étant le premier à avoir fourni la bonne réponse, Yannsolo remporte donc l’Alcatel 3L d’une valeur de 139 euros. Tiré au sort parmi les bonnes réponses, TheoAsk gagne l’Alcatel 1S d’une valeur de 99 euros. Les gagnants seront contactés via leur compte Freezone pour la récupération des coordonnées et l’envoi des lots.