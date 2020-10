Bouygues Telecom devrait nommer Liza Bellulo au poste de secrétaire générale

Bouygues Telecom va nommer Liza Bellulo, une énarque de 42 ans, pour remplacer Didier Casas au poste de secrétaire général.

Pas un remplaçant, mais une remplaçante. Selon une information des Echos, Liza Bellulo va en effet remplacer Didier Casas au poste secrétaire général de l’opérateur de Martin Bouygues.

Âgée de 42 ans, cette énarque (promotion 2001-2003 “René Cassin”) est également titulaire d’un Master of Business Administration de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) et diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris. Durant sa carrière, elle a occupé les fonctions de conseillère juridique au sein du gouvernement. Depuis 2017, elle travaillait au Conseil d’État en tant qu’administratrice civile.

Quant à Didier Casas, il va garder sa casquette de secrétaire général au sein de la sphère Bouygues, mais chez une autre filiale du groupe, à savoir TF1, passant ainsi du secteur des télécoms à celui de l’audiovisuel. Il a occupé le poste de secrétaire général de Bouygues Telecom pendant 9 ans et prendra ces mêmes fonctions chez TF1 à partir du 1er novembre.