Meteor : l’application de speedtest se met à jour sous iOS avec une nouveauté et des améliorations

L’application de speedtest Meteor évolue pour permettre les tests en 5G et améliorer l’expérience sous iOS 14.

Meteor pour iOS passe en version 1.25.0 avec désormais la possibilité de tester ses débits sur les réseaux 5G. Rappelons d’ailleurs que les vannes seront bientôt ouvertes en France. “En outre, cette version inclut plusieurs améliorations de performances autour de l’expérience utilisateur sur iOS 14”, ajoutent les développeurs de l’application. Il s’agit, pour rappel, du dernier OS pour smartphone d’Apple, celui notamment livré avec les nouveaux iPhone 12.

Disponible sur Android et iOS, l’application Meteor fait partie des nombreuses applications permettant de tester la qualité de sa connexion Internet en 3G, 4G, Wi-Fi, et 5G à présent. À l’issue des tests, elle chiffre le débit descendant, le débit montant et le ping, mais indique aussi si la connexion est suffisante pour les applications, celles indiquées par défaut et celles ajoutées par l’utilisateur. Des codes couleur permettent de comprendre rapidement les résultats. Les néophytes peuvent également compter sur un compagnon virtuel que l’on peut solliciter en tapotant dessus pour obtenir quelques explications concernant les fonctionnalités.