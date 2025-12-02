Le forfait data illimitée de NRJ Mobile a en fait ses limites, l’opérateur bloque après un certain seuil, un bug technique dans l’air ?

Quand l’illimité coince pour certains abonnés NRJ Mobile…

En octobre dernier, NRJ Mobile célébrait ses 20 ans avec un forfait 5G inédit : une série spéciale sans engagement à 17,49 € par mois offrant 500 Go renouvelables gratuitement par palier, ce qui équivaut dans les faits à de la data illimitée, accompagnée des appels, SMS et MMS illimités ainsi que 42 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Ave ce renouvellement par pallier, certains utilisateurs ont ainsi sauté sur l’occasion pour profiter d’un forfait illimité plus qu’intéressant, malgré la contrainte de devoir demander le renouvellement dès les 500 Go passés. Cependant, selon plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux, certains clients de l’offre, particulièrement gourmands en data, se sont retrouvés dans l’impossibilité de renouveler leur enveloppe de data. Dans un cas, c’est notamment après 1500 Go consommés, dans un autre, l’abonné concerné affirme avoir atteint les 2 To sur un réseau mobile.

L’illimité qui n’est pas vraiment illimité x) c’est bloqué, je ne peux plus demander à rétablir le débit x) c’est bloqué par NRJ Mobile selon leur SAV il faut attendre un appel de leur côté. pic.twitter.com/YtFReLYRyk — Le parisien aigri (@LuiiisBaker) December 1, 2025

Face à cette limitation, forcément, les abonnés s’agacent puisque c’est bien un “rétablissement gratuit du débit tous les 500 Go (en France métropolitaine) de manière illimitée depuis l’Espace Client” qui a été promis dans les mentions légales de l’opérateur. D’autant que même sur la page d’assistance indiquant la procédure pour renouveler son enveloppe, aucune forme de limite de data n’est évoquée.

Cependant, un autre témoignage, en réponse au premier, indique qu’après des échanges avec le service client et s’être retrouvé dans une situation similaire, il pourrait simplement s’agir d’un bug. Dans une capture du message posté sur X, l’assistance affirme en effet qu’un “dysfonctionnement temporaire a perturbé la fonctionnalité de rétablissement de débit” et que le service spécialisé en charge de cela a été notifié. Il reste à voir si cela se confirme à termes et si l’incident sera vite résolu.

