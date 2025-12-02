Orange cède officiellement sa filiale Océan à un mastodonte européen

Comme prévu, Shiftmove muscle son leadership européen dans la gestion de flotte avec l’acquisition de la filiale d’Orange Business.

Orange poursuit la transformation de son activité B2B : l’opérateur historique vient de finaliser la vente de sa filiale de gestion de flotte Océan à Shiftmove, spécialiste européen du fleet management. Une étape clé pour le recentrage d’Orange Business sur ses priorités stratégiques, et un accélérateur pour les ambitions européennes de Shiftmove.

Annoncée fin avril et prévue “d’ici fin 2025”, l’opération est désormais bouclée. Shiftmove confirme ce 2 décembre l’acquisition d’Océan, détenue depuis dix ans par Orange Business. Avec ce rachat, le groupe revendique plus de 500 collaborateurs, 27 000 entreprises clientes et 730 000 véhicules gérés à travers l’Europe. Son objectif est clair : devenir d’ici 2027 le numéro un européen des solutions digitales de gestion de flotte, en pilotant plus d’un million de véhicules.

Un marché sous pression, un consolidateur assumé

Dans son communiqué, Shiftmove souligne le contexte très tendu pour les gestionnaires de flotte : hausse du coût du carburant, des primes d’assurance et des réparations, durcissement des réglementations environnementales, alors que “seules 30 % des entreprises européennes ont adopté une solution logicielle dédiée”. L’enjeu : moderniser des flottes encore gérées de manière obsolète.

« Les flottes européennes sont sous pression, et pourtant, beaucoup s’appuient encore sur des outils dépassés. Shiftmove veut changer la donne. L’arrivée d’Océan renforce notre écosystème et accélère la transition vers des opérations de flotte connectées, intelligentes et largement automatisées », déclare Francine Gervazio, CEO de Shiftmove, qui voit dans l’accord une nouvelle étape de la consolidation du marché européen.

Créée en 2003 et certifiée ISO 9001, Océan s’est imposée comme un acteur solide de la géolocalisation et de la télématique embarquée : 154 collaborateurs, plus de 8 000 entreprises clientes et 180 000 véhicules et engins supervisés en France, avec des solutions adaptées à de nombreux secteurs (BTP, maintenance, dépannage, gestion de tournées, traçabilité des engins…).

L’entreprise s’est aussi positionnée sur l’accompagnement RSE des entreprises, avec par exemple le diagnostic de flotte pour identifier les véhicules pouvant passer à l’électrique ou à l’hybride rechargeable, le suivi avancé des véhicules à faibles émissions, des modules d’écoconduite ou encore des solutions d’autopartage avec clé dématérialisée.

« Rejoindre Shiftmove ouvre une nouvelle page de notre histoire. L’envergure de Shiftmove, sa puissance technologique et sa vision ambitieuse renforcent naturellement le rôle d’Océan sur le marché français. Ensemble, nous serons en mesure d’apporter plus d’innovation, des analyses de données plus riches et des solutions capables de s’adapter aux enjeux futurs des flottes », explique Stéphane Peycelon, directeur général d’Océan.

Un recentrage confirmé pour Orange Business

Pour Orange, cette cession s’inscrit dans la continuité du plan stratégique “Lead the Future” présenté en 2023, qui vise à concentrer les investissements sur son cœur de métier télécoms et sur les solutions de connectivité de nouvelle génération, tout en accélérant dans la cybersécurité et en optimisant le portefeuille d’activités entreprise.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox