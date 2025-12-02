Bouygues Telecom relance son Père Noël 2.0 sur le réseau de tous les opérateurs, et enrichit l’expérience avec des nouveautés

L’emblématique Père Noël de Bouygues Telecom est de retour sur WhatsApp pour cette fin d’année 2025. Entièrement gratuit et ouvert à tous les utilisateurs, quel que soit leur opérateur, le dispositif gagne cette année en accessibilité et en fonctionnalités, avec vidéos sous-titrées, contes personnalisés et rendez-vous quotidiens jusqu’au 25 décembre.

Lancé en 2019 en collaboration avec l’agence BETC, le Père Noël de Bouygues Telecom revient sur WhatsApp depuis ce 1ᵉʳ décembre 2025. Le principe reste le même : à partir d’un simple message écrit envoyé au compte WhatsApp du Père Noël, une vidéo personnalisée est générée, dans le décor choisi, avec le texte retranscrit par le personnage en personne. L’an dernier, 1,3 million de vidéos ont ainsi été produites via ce service. Ce dernier est gratuit (hors coût d’accès à internet) et accessible à tous, peu importe l’opérateur, via WhatsApp ou via le RCS (Rich Communication Service) intégré aux applications de messagerie natives Android et iOS.

Des vidéos désormais sous-titrées pour les personnes sourdes ou malentendantes

Grande nouveauté cette année : les vidéos du Père Noël sont désormais sous-titrées. Une évolution pensée pour rendre l’expérience accessible au plus grand nombre, notamment aux personnes sourdes ou malentendantes. Bouygues Telecom met ainsi l’accent sur l’accessibilité de son dispositif, en ajoutant des fonctionnalités qui permettent de profiter pleinement de la magie de Noël, quel que soit le profil des utilisateurs. Le service de contes de Noël fait lui aussi son retour. Les familles peuvent demander au Père Noël d’inventer une histoire sur mesure à partir de deux mots de leur choix et nouveauté cette année, d’un ou plusieurs prénoms d’enfants ou de proches.

Ces récits, générés grâce à l’intelligence artificielle, transforment les enfants en héros de leur propre histoire. En 2024, environ 150 000 contes avaient été créés via ce dispositif. Pour aller plus loin en matière d’inclusion, il est désormais possible de demander une transcription écrite du conte, là encore pensée pour les personnes sourdes ou malentendantes.

24 surprises à découvrir jusqu’au 25 décembre

Autre nouveauté de cette édition 2025 : le Père Noël se transforme en véritable calendrier de l’Avent numérique. Chaque jour jusqu’au 25 décembre, les utilisateurs peuvent recevoir une nouvelle activité via notifications ou sur la chaîne WhatsApp du Père Noël : recettes, mots croisés, origamis et autres contenus ludiques pour patienter en famille avant le réveillon.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox