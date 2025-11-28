SFR revoit ses bonus streaming sur ses offres fixe, place désormais à une remise mensuelle comme Orange mais…

SFR reconfigure les avantages associés à ses offres fibre Power et Premium. L’opérateur adopte désormais une logique de remises mensuelles… mais dans une version plus limitée que celle proposée par Orange avec sa Livebox Max.

S’inspirant d’Orange, SFR passe aux remises mensuelles mais dans une formule allégée. L’opérateur au carré rouge retire progressivement sur ses offres fixe la mécanique des mois offerts sur les plateformes de streaming. L’opérateur adopte désormais des réductions mensuelles appliquées directement sur la facture, un modèle similaire à celui mis en place par Orange en 2024 puis renforcé en 2025.

Désormais, les abonnés fibre de SFR peuvent choisir une plateforme parmi Netflix, Disney+ ou Ciné+ OCS, puis bénéficier de 3 €/mois de remise avec l’offre SFR Fibre Power, ou de 5 €/mois de réduction avec SFR Fibre Premium. Auparavant, l’opérateur offrait six mois ou neuf mois d’abonnement offerts au choix à Netflix, Disney+, Prime Video ou HBO Max

Contrairement à Orange, il est impossible de cumuler plusieurs remises, Ciné+ OCS remplace même Prime Video et HBO Max dans le catalogue des bonus. De son côté, Orange permet actuellement dans son offre Livebox Max, 5 €/mois de remise sur quatre plateformes en même temps : Netflix, Disney+, Apple TV et Ligue 1+, le tout cumulable jusqu’à 20 €/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox